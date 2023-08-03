«Креативное путешествие в Таиланд 2023»: Тайский фестиваль пройдёт в Москве

4, 5 и 6 августа 2023 года в московском саду «Эрмитаж» вновь пройдет Тайский фестиваль. В этом году Посольство Королевства Таиланд и тайские агентства в Москве, а именно Туристическое управление Таиланда, Торговое и Сельскохозяйственное представительства Таиланда, совместно с провинциями Пхукет и Паттайя и в сотрудничестве с Правительством Москвы представят креативные и культурные направления Таиланда в рамках тематики «Креативное путешествие в Таиланд 2023».

ТАЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В МОСКВЕ 2023 — это возможность для наших российских друзей ощутить истинный дух Таиланда, тайское гостеприимство и народную мудрость. На фестивале пройдут выступления тайских творческих коллективов, пройдут мастер-классы по приготовлению популярных тайских блюд, показательные выступления бойцов тайского бокса, будут представлены тайская кухня и экзотические фрукты, организованы сеансы традиционного тайского массажа и продажа тайских продуктов.

Известный джазовый квартет Таиланда под руководством именитого музыканта мирового уровня Доктора Патхорна Срикаранонды выступит совместно с участницей тайского шоу «Голос» Petite Yada.

Кроме того, на Фестивале состоится показ модной коллекции «Красота современного тайского шелка», созданной молодыми тайскими дизайнерами, вдохновленными высокой адаптивностью этого известного издревле материала и желающими сохранить наследие тайского шелка и вернуть его в мейнстрим современной моды. Посетители смогут оценить изделия из тайского шелка в павильоне Сельскохозяйственного представительства Таиланда.

4 августа на церемонии открытия ТАЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ В МОСКВЕ посетителям будет представлена увлекательная программа в исполнении творческих

коллективов из России и Таиланда, среди которых будет группа поддержки МГИМО, ансамбли традиционного и современного тайского танца, показательные выступления бойцов тайского бокса, показы мод от тайских и российских дизайнеров и выступление джаз-бэнда.

Организаторы: Посольство Королевства Таиланд в РФ, Правительство Москвы и SokolTeam Events.

Официальная церемония открытия фестиваля начнется 4 августа в 18:00! Часы работы 4, 5 и 6 августа — с 10:00 до 20:00.

Вход свободный!

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