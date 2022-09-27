Креативное развитие территорий, отраслей хозяйства и индустрий проектируют на «Тавриде»

В Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» завершился седьмой образовательный заезд «В эфире». 325 молодых профи из 67 регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик в течение недели работали в рамках пяти арт-школ: погружались в киноиндустрию и снимали короткие метры, разрабатывали игры и создавали каналы в новых медиа, изучали винное дело и варили сыр. Участники арт-школы, посвященной развитию Дальнего Востока, и школы лидеров креативной экономики «Меганомика» параллельно работали над проектами по внедрению инструментов креативных индустрий в регионах. Вместе со старшими коллегами кинопроизводство и новые медиа осваивали 35 школьников – участников всероссийского конкурса «Большая перемена».

Арт-школа кино и сериалов собрала продюсеров, режиссеров, сценаристов, операторов-монтажеров, звукорежиссеров, актеров и специалистов продакшена. На неделю они разделились на несколько съемочных групп, каждая из которых работала над созданием своего короткометражного фильма. В результате участники представили 3 работы, снятых в декорациях, смоделированных в виртуальной реальности. В технологию Virtual Production их погружали эксперты – основатели и руководители XOVP Юрий Ярушников, Андрей Ерешко, Ростислав Мусаев и Павел Таиров. Ещё 13 коротких метров были сняты в различных локациях, доступных на территории «Тавриды». Оборудование для съемок предоставила компания Kirillin Camera Rental.

Параллельно со съемками в рамках арт-школы прошел сценарный кэмп, участниками которого стали 30 авторов. Они работали над своими материалами, ежедневно усиливая их благодаря консультациям и поддержке экспертов: режиссера, сценариста Дарьи Лебедевой; продюсера, основателя киностудии «Наследники» Антона Тюрикова; ведущего продюсера документального кино МТС Медиа/KION Ангелины Голиковой; креативного продюсера телеканала ТВ3 Владимира Пермякова; сценариста Саввы Минаева; главного редактора Potential Film Company, сценариста Александра Варенникова.

На итоговый питчинг вышли 35 участников. Их оценивали представители компаний – лидеров индустрии: 1-2-3 production, телеканала ТВ3, XOVP, киностудии «Наследники», онлайн-кинотеатров Иви и ОККО, продюсерского центра Potential Film Company. По результатам студии и платформы отметили и отобрали для дальнейшей работы 11 сценарных заявок.

Образовательная часть программы арт-школы кино и сериалов, разработанная в партнерстве с центром развития региональных медиа и кино «Медиаполис», состояла из серии лекций от экспертов о точках входа в киноиндустрию. Так, креативный продюсер Данил Мотин рассказал о продюсировании проекта от идеи до промо и о том, как построить успешную карьеру в кино, Савва Минаев поделился лайфхаками, как написать сценарий, Дарья Лебедева подсказала идеи фильмов, которые соберут полные залы. Александр Варенников не только провел лекцию, в которой рассказал о коротком метре как о трамплине в большое кино, но и экспромтом устроил питчинг среди своих слушателей. В результате 4 участника арт-школы получили аккредитацию с доступом ко всем событиям программы Potential Project Market-2022, которая пройдет в октябре в Санкт-Петербурге.

Арт-школа геймдизайна прошла на «Тавриде» впервые. Молодые профи геймдева: разработчики, концепт-художники, дизайнеры виртуальных пространств, 3D-моделлеры, дизайнеры персонажей и непосредственно геймдизайнеры, – на неделю погрузились в мир геймдева, чтобы создать каталог мини-игр, в основе которых тема «Место силы на «Тавриде». В результате было представлено 8 игр полного цикла, в том числе 2 настольные, протестировать которые смогли все желающие.

Главный партнер программы – Международный колледж информационных технологий IThub. Эксперты колледжа: коммерческий директор Кристина Граль, продюсер Любовь Кулёва, руководитель PR и рекламы Станислав Краснов, руководитель бизнес-роли «Геймдизайнер» Анна Войнова, менеджер образовательных продуктов Дина Куликова, разработчик и преподаватель Никита Зыз, – курировали рабочий процесс, а также прочитали цикл лекций о ключевых понятиях геймдизайна, о том, как создать и презентовать игру, как понять пользователя и научить его играть. По итогам работы участники арт-школы получили сертификаты о прохождении курса от IThub.

«Таврида» – важный проект, который связывает огромное количество талантливых людей, желающих реализовать себя через творческий и образовательный потенциал. И IThub тоже про реализацию талантов. Мы стремимся к тому, чтобы наши студенты на выходе были полноценными специалистами. На этом мы и выстроили работу арт-школы. Что из этого получилось? По итогам плодотворных рабочих дней участники показали себя на высоком уровне, смогли воплотить потрясающие сюжетные истории, создали игры, которые действительно могут претендовать на коммерческое продолжение. На мой взгляд, это удачный гейм-джем за столь короткое время, – поделилась продюсер IThub college, эксперт арт-школы геймдизайна Любовь Кулёва. – Мы будем следить за дальнейшим развитием команд, и уже готовы предложить им участие в нашем инкубаторе IThub Games, чтобы ещё поработать с некоторыми из студентов».

Современным тенденциям в медиасфере была посвящена арт-школа новых медиа. SMM-специалисты и контент-мейкеры, журналисты, работающие в новых медиа, блогеры, а вместе с ними и начинающие представители медиасферы – участники «Большой перемены» работали в командах над созданием и наполнением каналов в новых медиа. Результат – 15 Telegram-каналов различной тематики с первыми сотнями подписчиков. Партнером образовательной программы арт-школы новых медиа стала программа «Мастерская новых медиа», организаторами которой являются АНО «Диалог», президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Мастерская управления «Сенеж». Эксперты Мастерской совместно с командой медиаменеджера Кристины Потупчик курировали работу участников и передавали знания о том, как сформировать личный бренд или медиапроект, как создавать качественный контент и вести аналитику, как отрабатывать информационные поводы в социальных медиа, как монетизировать свои каналы и реализовать проект с помощью грантов.

«В рамках арт-кластера «Таврида» мы организовали образовательную площадку по новым медиа для 120 молодых медиаспециалистов из разных регионов России. Вместе с командой экспертов участники отработали навыки создания и развития Telegram-каналов, запустили медиаресурсы по трём направлениям: авторские, тематические и медиаканалы, – рассказал об итогах работы эксперт арт-школы, руководитель программы «Мастерская новых медиа» Михаил Канавцев. – Многие из участников арт-школы уже являются лидерами мнений и примером для сверстников. Обучая их основам киберграмотности, инструментам современных медиа и созданию конструктивного контента, мы стремимся для одних сформировать, а для других усилить ценностный фундамент, чтобы они могли быть еще более полезными обществу на годы вперед».

Самая узкоспециализированная арт-школа образовательного заезда, также дебютная для «Тавриды», – арт-школа виноделия и сыроварения. Начинающие фермеры, сыровары и виноделы, студенты аграрных вузов, технологи и биотехнологи, маркетологи пищевой промышленности в течение недели исследовали виноградарство и виноделие, сыроварение и ведение фермерских хозяйств на территории России.

В тонкости винного дела, секреты производства, правила продажи и продвижения, в перспективы для специалистов и в целом для индустрии участников погружали главный винодел ООО «Солнечная Долина» Валентина Третьяк, управляющий партнёр винодельческого проекта Crimea Open Александр Голубев, ведущий научный сотрудник, заведующая базовой кафедрой «Виноградарство и виноделие «Магарач» Нонна Гниломедова, главный винодел ООО «Кубань-Вино» Ванда Ботнарь, создатель и винодел проекта «Andrys Yutsis» Андрюс Юцис, винодел проекта «Repin» Ксения Репина, винодел проектов «Repin», «Esse», «Loco Cimbali» Олег Репин, главный энолог агентства виноградарства и энологии Cler Андрей Кузьмин, директор Ассоциации Виноградарей и Виноделов Крыма «Крымское Бюро Винограда и Вина» Тимофей Месеняшин. Один из дней заезда участники провели в винном парке MRIYA.WINEPARK вместе с руководителем проекта Евгенией Константиновой. Во время экскурсии они смогли соприкоснуться с процессом производства напитков и своими глазами увидеть пример успешного винодельческого бизнеса.

Молодые сыровары и фермеры учились варить сыр, а ещё выстраивать бизнес вокруг этого дела: создавать команду, организовывать хозяйство и производство, сбывать продукты, привлекать инвестиции, ориентироваться в отрасли. Их обучала команда во главе с председателем Ассоциации «Народный фермер», основателем Истринской сыроварни, сыроваром Олегом Сиротой. Также в числе экспертов основатель семейной гастро-фермы «ФЕОДОРО» Денис Ваньжа, основатель сообщества «Академия сыра» Денис Кожевников, первый заместитель директора департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Рената Бибарсова. Завершая работу арт-школы, сыровары провели массовую дегустацию сыра, сваренного на площадке арт-кластера в большом открытом котле.

Арт-школа, посвященная развитию Дальнего Востока, собрала на площадке архитекторов, дизайнеров, маркетологов, пиар-менеджеров и лидеров креативных проектов из дальневосточных и арктических регионов. Им было предложено спроектировать новые решения по развитию привлекательности территорий Дальнего Востока и Арктики для жизни, туризма, инвестиций и бизнеса.

В образовательных форматах эксперты знакомили участников с разными направлениями для реализации креативных идей на Дальнем Востоке: это и организация малого бизнеса, и туризм, и различные формы производства, волонтерство и общественная деятельность. Директор департамента развития территорий «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Илья Петрасов представил участникам Дальний Восток и те перспективы, которые он открывает для креативной молодёжи. Управляющие партнеры Biztrack.ru Ольга Горелова и Андрей Майер поделились опытом создания туристских проектов, а также привели примеры успешно реализованных кейсов. Заместитель директора Технопарка «Русский» (Владивосток), предприниматель Виктор Пахмутов дал советы молодым профи, как понять, чем заниматься и как на этом зарабатывать. Георгий Андреев, руководитель проекта «Волонтёры Арктики», научный сотрудник Научного центра изучения Арктики, Эксперт TEDx, рассказал о работе своего сообщества и специфике работы НКО в арктических регионах.

В формате воркшопов участники арт-школы разбаратывали пять кейсов: развитие туристического потенциала города Магадан; создание брендинга и события для привлечения туристов в Архангельскую область; разработка решений для развития экотуризма на Байкале; проектирование арт-пространства в Хабаровске; формирование предложений в мастер-план Северо-Курильска. В финальный день участники арт-школы представили на питчинге 8 проектов перед руководством «Корпорации развития Дальнего Востока» и профильными экспертами по развитию территорий Дальнего Востока.

«Каждый кейс, над которым работали наши участники, представлял собой реальную прикладную задачу по развитию территории. В списке заказчиков – отраслевые региональные органы власти и институты развития, – рассказывает эксперт арт-школы, управляющий партнер Biztrack.ru и основатель Snowdiscovery.ru Андрей Майер. – Проработанные кейсы и личные проекты, которые участники представили на итоговом питчинге, получили положительную оценку экспертов и заказчиков кейсов. Также была конструктивная обратная связь по развитию и возможным ресурсам поддержки этих проектов, в том числе со стороны «Корпорации развития Дальнего Востока».

В ходе питчинга жюри особо отметило проекты участников по развитию территорий Магадана, Архангельской области и Северо-Курильска. Реализация мероприятий этих проектов намечена на 2023 год с привлечением федеральных грантовых ресурсов.

В рамках заезда «В эфире» прошел грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи с большим образовательным треком. Победителями конкурса стали участники из Севастополя, Алтайского, Камчатского и Хабаровского края, Пензенской области, Республик Удмуртии и Чувашии. Общая сумма грантов составила 3 700 000 рублей.

Кастинг-платформа «Таврида.АРТ» провела серию отборов в рамках направления «Стажировки и трудоустройство». По их итогам 16 участников образовательного заезда «В эфире» получили предложения о работе ведущим новостей на Радио1, внештатным сотрудником «Литературной газеты», а также возможность пройти стажировку в качестве SMM-менеджера в Академии Игоря Крутого и в качестве менеджера проектов в продюсерском центре «Молодежные инициативы».

Параллельно с арт-школами на площадке арт-кластера «Таврида» прошла школа лидеров креативной экономики «Меганомика».

В сессии участвовали представители департаментов регионального и территориального развития, ректоры и проректоры творческих вузов и ссузов, руководители креативных кластеров, творческих проектов и учреждений культуры из Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского и Приморского краев, Республик Саха (Якутия) и Бурятия. Обучение проводилось для них в рамках программы «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года».

«На Дальнем Востоке практически каждый город свое будущее связывает с креативными индустриями. Мы уже прошли первый этап, когда никто не понимал, что такое креативные индустрии. Сейчас с этим разобрались и перешли к следующему этапу, на котором важно четко и предметно сформировать запрос, – рассказывает директор департамента развития территорий «Корпорации развития Дальнего Востока» Илья Петрасов. – Образовательная программа, организованная совместно с «Тавридой» – для нас пилот в этом году. И мы надеемся, что он будет продолжаться, и первым результатом станет создание экосистемы на основе тех идей и проектов, которые родятся на этой площадке, и появление первых агентов этой экосистемы на Дальнем Востоке».

В течение образовательной сессии «Меганомики» с участниками работали эксперты: руководитель программ в Британской Высшей Школе Дизайна и в РАНХиГС Бернардо Паоли; президент ассоциации специалистов в сфере гражданских и социальных инициатив «СТАТУС» Жанна Котова; руководитель Сreative work hub Артем Затолокин; СХ-исследователь Дарья Маткина; основатель Eduaid Наталья Гросс. Под разными углами они раскрывали проблематику образования будущего в контексте подготовки кадров для креативных индустрий. В ходе практикумов участники разработали серию проектов, которые в дальнейшем войдут в дорожную карту развития регионов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.