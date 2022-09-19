Креативный центр услуг для бизнеса на «Винзаводе» начнет консультировать художников по вопросам паблик-арта

Креативный центр услуг для бизнеса на «Винзаводе» начнет консультировать художников и организаци, которые хотят разместить в городе мурал или граффити. Об этом начальник управления развития креативных индустрий департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Юлия Адигамова сообщила на сессии «Искусство в общественных пространствах: согласование и размещение» на ярмарке современного искусства Cosmoscow. Дискуссия состоялась в рамках Арт-форума Агентства креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы в секции Created in Moscow.

Современные художники зачастую преувеличивают сложности, связанные с размещением паблик-арта в Москве. Это связано с тем, что творческим людям сложно вникнуть в нюансы регулирования соответствующей деятельности, прочитать официальные документы. Именно поэтому им будет полезен своеобразный медиатор – агент или сервис, помогающий разобраться в порядке необходимых согласований. «У нас уже есть креативный Центр услуг для бизнеса на территории «Винзавода». Мы обязательно расширим его функции, возьмем на заметку консультирование по вопросам граффити. Думаю, мы создадим необходимый скрипт вместе с департаментом ЖКХ», – сообщила Юлия Адигамова.

Сейчас стрит-арт регулируется в первую очередь постановлением Правительства Москвы №877, рассказал заместитель начальника управления координации деятельности ГБУ «Жилищник», управления МКД и благоустройства дворовых территорий Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вадим Кочетков: «Главное условие – согласие собственника жилого или нежилого помещения и наличие организации, которая будет в том числе ухаживать за картиной, а при необходимости – удалит. Мы все понимаем, что может случиться с искусством из-за погоды в столице».

По словам Кочеткова, на согласование лучше всего закладывать от 30 до 60 дней на тот случай, если Москомархитектуры и другие уполномоченные органы будут вносить правки в дизайн-проект. Окончательное решение о том, нужен ли городу тот или иной рисунок, принимает межведомственная комиссия во главе с вице-мэром Петром Бирюковым.

Заместитель председателя и глава комиссии по развитию креативных индустрий Московской городской думы Степан Орлов, в свою очередь, рассказал, что региональный парламент уже в октябре планирует принять закон, по которому согласование муралов будет значительно упрощено на территории креативных кластеров: «Изменения в закон о благоустройстве города Москвы не революционные. Но их смысл в том, что наведя порядок, кое-где гайки все же нужно раскручивать. Кластеров пока не так много, но город делает все, чтобы они развивались.Мы уже получили поддержку Правительства и всех уполномоченных органов».

Некоторые послабления для кластеров действуют уже сейчас. Так, в стандартном случае граффити в Москве не должны выходить за пределы строго определенного перечня тем. Они могут быть посвящены выдающимся личностям, историческим событиям, науке, спорту или искусству. На территории кластеров же можно обращаться и к более широкому кругу сюжетов.

Паблик-арт очень важен для города хотя бы потому что большинства людей ходят по музеям либо в раннем детстве, либо в глубокой старости, и встретить искусство на городской улице – для некоторых единственный шанс приобщиться к настоящей культуре, уверен скульптор Григорий Орехов. Он особо подчеркнул, что такое искусство помогает существенно расширить туристические маршруты, перепрограммировать территории. «Скульптура Энтони Гормли «Ангел Севера» – объект постоянного паломничества туристов. А ведь она находится в районе, где раньше были угольные шахты», – напомнил он.

Провела беседу член-корреспондент Российской академии художеств, основатель и директор аналитического агентства «Культурная обсерватория» Екатерина Первенцева.

Фото — Cosmoscow

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