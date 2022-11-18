«Креатус Онлайн» — курс по интеллектуальной собственности для креативных предпринимателей

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1 декабря 2022 года стартует «Креатус Онлайн» — курс по интеллектуальной собственности для креативных предпринимателей. Курс предназначен только для ИП, самозанятых или представителей компаний из Москвы.

В КРЕАТУС ОНЛАЙН ВЫ УЗНАЕТЕ:

  • Как в России и в мире охраняются результаты творческой деятельности.
  • Получите знание об авторском праве и иных интеллектуальных правах.
  • Поймете как учитывать и оценивать свой креативный продукт.

Лекторы курса – эксперты рынка, юристы-практики ведущих юридических компаний:

  • Екатерина Чуковская, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.
  • Константин Леонтьев, доцент Digital IP, кандидат юридических наук.
  • Сергей Матвеев, президент Федерации интеллектуальной собственности.
  • Наталья Полианчик, генеральный директор компании IPCodex.
  • Елена Авакян, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
  • Алина Акиншина, генеральный директор компании «Онлайн Патент».
  • Геннадий Уваркин, генеральный директор ГК «Омега».
  • Ольга Пашкина, юрист Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».
  • Константин Марков, почетный академик Российской академии художеств.
  • Екатерина Калиничева, партнер, руководитель практики защиты интеллектуальной собственности в интернете юридической фирмы «Semenov&Pevzner».

Обучение бесплатное.

Регистрация.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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