1 декабря 2022 года стартует «Креатус Онлайн» — курс по интеллектуальной собственности для креативных предпринимателей. Курс предназначен только для ИП, самозанятых или представителей компаний из Москвы.
В КРЕАТУС ОНЛАЙН ВЫ УЗНАЕТЕ:
- Как в России и в мире охраняются результаты творческой деятельности.
- Получите знание об авторском праве и иных интеллектуальных правах.
- Поймете как учитывать и оценивать свой креативный продукт.
Лекторы курса – эксперты рынка, юристы-практики ведущих юридических компаний:
- Екатерина Чуковская, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.
- Константин Леонтьев, доцент Digital IP, кандидат юридических наук.
- Сергей Матвеев, президент Федерации интеллектуальной собственности.
- Наталья Полианчик, генеральный директор компании IPCodex.
- Елена Авакян, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
- Алина Акиншина, генеральный директор компании «Онлайн Патент».
- Геннадий Уваркин, генеральный директор ГК «Омега».
- Ольга Пашкина, юрист Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».
- Константин Марков, почетный академик Российской академии художеств.
- Екатерина Калиничева, партнер, руководитель практики защиты интеллектуальной собственности в интернете юридической фирмы «Semenov&Pevzner».
Обучение бесплатное.artmoskovia.ru.
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