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Криминальная комедия «Инкассаторы» с Вячеславом Чепурченко и Кириллом Мелеховым

editor
By editor
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инкассаторы
Фото © пресс-служба ТНТ

Криминальная комедия «Инкассаторы» — сериал производства компании «Старвилль», история о двух горе-напарниках, которые решают ограбить самих себя, уже успела получить признание профессионального сообщества: в этом году «Инкассаторы» открывали конкурсную программу фестиваля сериалов «Пилот», где были тепло приняты зрителями и экспертами.

Витя (Вячеслав Чепурченко) и Серёга (Кирилл Мелехов) — напарники-инкассаторы, которые давно занимаются перевозкой денег, но то и дело что-то идёт не так. В очередной раз, когда на машину нападают грабители, парням удаётся отбиться. Они случайно узнают, что это ограбление было организовано их шефом (Дмитрий Колчин), и, чтобы ему отомстить, решаются на отчаянный ход: ограбить сами себя.

В ролях: Вячеслав Чепурченко, Кирилл Мелехов, Николай Добрынин, Дмитрий Колчин, Анна Глаубэ, Ольга Веникова, Елена Бирюкова, Галина Бокашевская, Андрей Пынзару, Пётр Королёв, Фэйя Цзоу, Валерия Зоидова и другие.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер телеканала ТНТ:

«В “Инкассаторах” подкупает честность и актуальность образов. Приятно, что сериал уже получил оценку профессионального сообщества — открывал конкурсную программу “Пилота” и был отмечен критиками. “Инкассаторы” — это пример нового подхода к жанру криминальной комедии на ТНТ: динамичный сюжет, нестандартные герои, много экшена и по-настоящему авторский стиль».

Руслан Данилевич, режиссёр:

«Для ТНТ это достаточно необычный проект с большим количеством экшена и стиля. Криминальная комедия — жанр, который мы бы хотели раскрыть для зрителя и показать, что кино может быть и таким. У нас свой мир, который будет интересен: это история про взросление, дружбу и любовь, а главное — про борьбу за справедливость и честность! Ведь даже если у тебя благие цели, нельзя переходить нормы морали».

Вячеслав Чепурченко, актёр:

«Наши с Кириллом герои — парни боевые, им не раз придется отбиваться от преследователей. Так что драки с эффектными падениями и вылетами из машины будут в большом количестве. Трудно сниматься в реальной инкассаторской машине. Мне было интересно, как внутри все устроено, но находиться в маленьком замкнутом пространстве психологически непросто».

Кирилл Мелехов, актёр:

«Мой герой Серёга – это обаятельный неудачник, совершенно новый для меня образ. Мне было очень интересно попробовать себя в таком амплуа, надеюсь, у меня получилось. Это мой первый опыт комедийного экшена, и он стал одним из самых интересных за всю карьеру».

Дмитрий Колчин, актёр:

«В сценарии сериала меня привлек именно мой герой. Я очень подробно прочитал его линию и понял, что здесь, внутри одного персонажа, сразу несколько разных личностей. Для актера это, конечно, подарок. Мне было интересно все время повышать градус цинизма и резкости».

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