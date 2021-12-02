Криминальную драму Ридли Скотта «Дом Gucci» покажут в Москино Космос и Москино Полет

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3 декабря 2021 года в Москино Космос и Москино Полет состоятся специальные показы криминальной драмы Ридли Скотта «Дом Gucci», основанной на истории борьбы за власть в семье Гуччи.

В центре сюжета — убийство Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), наследника модного бренда. Киллера наняла его бывшая жена Патриция (Леди Гага) и этой пары в принципе уже достаточно, чтобы привлечь внимание зрителей. Однако Скотт, для которого «Дом Gucci» стал вторым фильмом за год, собрал поистине потрясающий каст — здесь и Аль Пачино, и Джереми Айронс, и Джаред Лето с Сальмой Хайек. Режиссер вновь после «Всех денег мира» обратился к реальной трагедии, случившейся в богатой семье.

Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Начало в 19.00 и в 20.00 соответственно.

Дом Gucci. 2021. 158 мин. США. Реж. Ридли Скотт. 18+

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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