Кристина Асмус, Рузиль Минекаев, Александр Цыпкин, Мария Мацель и другие на светской премьере сериала «Высокий сезон»

В кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера экшен-драмы «Высокий сезон».

Первые серии восьмисерийной адреналиновой драмы представили актеры Павел Попов, Анна Завтур, Артур Бесчастный, Юрий Насонов, Сиу Нгуен, Фрол Фролов, генеральные продюсеры проекта Георгий Шабанов, Ирина Сосновая и режиссер Стас Иванов. Также на премьеру в Москву прямиком из Хошимина прилетела вьетнамская команда, в том числе актеры Донг Ань Куинь и Суан Фук, исполнительный продюсер Нгуен Тьуи Тьуи, художник-постановщики Ле Ван и Нгуен Хоанг Хиен Тхы и переводчик Фам Ми Тунг, который сопровождал интернациональную группу на протяжении всех съемок проекта.

Гостями премьерного показа стали Кристина Асмус, Юрий Быков, Александр Цыпкин, Кристина Кучеренко, Сергей Гилев, Кузьма Котрелев, Юлия Волкова, Дарья Котрелева, Никита Волков, Юлия Топольницкая, Софья Шидловская, Рузиль Минекаев, Владимир Канухин, Макар Хлебников, Павел Ворожцов, Ульяна Пылаева, Стас Круглицкий, Мария Мацель, Ярослав Могильников, Ангелина Стречина, Илья Малаков, Андрей Максимов, Егор Овчинников, Антон Кузнецов, Антон Филипенко, Никита Власов, Дмитрий Власкин, Анна Бегунова, Пелагея Невзорова и другие.

Из «Художественного» актеры и их гости отправились на закрытую вечеринку в гастробар Сергея Горошко Rossa Presnya – обсудить увиденное, поднять тост за долгожданную премьеру и танцевать под диджейский сет актрисы сериала Сиу Нгуен.

Напомним, новый международный сериал рассказывает историю молодой пары Миши (Павел Попов) и Ани (Анна Завтур), которые проводят свой отпуск на солнечном побережье Вьетнама. В жизни Миши все уже давно предсказуемо и понятно, но в один момент прошлое девушки накрывает пару как разрушительный прилив. После случайной встречи с бывшим, Сашей Сахаром (Артур Бесчастный), которого Аня считала мертвым, девушка исчезает. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша решает взять поиски в свои руки, не представляя, что его затянет в стремительный круговорот перестрелок, погонь и шальных денег.