Кристина PurPur снова удивила бизнес сообщество, масштабом своего мероприятия в ресторане PESHI

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27 июля в самом сердце Москвы, в ресторане PESHI с рекомендацией MICHELIN 2022, с видом на Кремль и Исторический музей, состоялась ВСЕРОССИЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ БИЗНЕСА, КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ.

Событие вновь объединило лидеров России из разных сфер бизнеса, культуры и образования, которые не боятся рисковать, выходить из зоны комфорта для достижения намеченных целей, получать яркие впечатления, готовы принимать возможности, регулярно учиться и развиваться, получая необходимый опыт.

Целью бизнес-издания неизменно является популяризация и поддержка малого и среднего бизнеса Российской Федерации. «EXPERT_RF» показывает важность инициатив в разных сферах бизнеса и поддерживает людей, которые с помощью своих проектов действительно меняют мир, не забывая при этом про социум.

Наградами были удостоены:

  • Сафронов Сергей – «За вклад в развитие иллюзионного жанра в России»;
  • Группа МОХИТО – «Абсолютный рекордсмен саундтреков к коротким видео в социальных сетях»;
  • Алёна Mujeva – «Прорыв года. Автор и исполнитель»;
  • Юрий Титов – «Хит на все времена - Понарошку»;
  • Антон Гормах – «Медиаменеджер года»;
  • Мария Ост – «Телепроект года о моде. Реалити-шоу «МОДЕЛЬЕР»;
  • Любовь Калягина – «Предприниматель года в beauty-индустрии 2023»;
  • Аида Гаджиева – «За разработку уникальной методики в области косметологии, применимой в челюстной-лицевой хирургии Baby Doll»;
  • Ирина Савун – «Предприниматель года в области fashion индустрии»;
  • Екатерина Величкина – «За вклад в развитие семейных ценностей»;
  • Владислав Челпаченко – «Бизнес-советник года»;
  • Анна Челпаченко – «Топ эксперт по автоворонкам»;
  • Ольга Осипова – «Лучший наставник по управлению персоналом 2023»;
  • Наргиз Нойманн-Зандер – «Инноватор в сфере Психотехнологий и IT»;
  • Мила Комолова, Smart Teen Club – «Лучший клуб по адаптации русскоговорящих подростков в условии эмиграции 2023»;
  • Ирина Калинина – «За вклад в развитие судебной практики в РФ»;
  • Лошадиная сила – «Успех и лидерство в области красоты и здоровья»;
  • «МЕСТО», Виктория Малышева – «Прорыв года. Лучшее агентство недвижимости 2023»;
  • Звезды детям event agency & loft – «Лучшее event агентство 2023»;
  • Кирилл Фотиади – «Лучший свадебный ведущий 2023»;
  • Евгений Добровольский – «Эксперт по запускам платформ и монетизации сообществ»;
  • Ваге Татинцян – «Эксперт экспонентного роста производства»;
  • Анита Карабут – «Лучший дизайнер авторских украшений 2023»;
  • Вадим Баранов – «Стартап года. Завтрак со звездой»;
  • Тата Лустас – «За особый вклад в развитие общественно-деловых связей с помощью маркетинга»;
  • Элина Жгенти – «Общественный деятель. За вклад в благотворительность»;
  • Антон Трегубов – «ПРодюсер года - INSTASTARS»;
  • Грибачева Елена – «Лидерство в бизнес - наставничестве: Гарантированный успех и многогранные навыки»;
  • Александр Якутин – «Лучший ведущий».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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