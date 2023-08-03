Кристина PurPur снова удивила бизнес сообщество, масштабом своего мероприятия в ресторане PESHI

27 июля в самом сердце Москвы, в ресторане PESHI с рекомендацией MICHELIN 2022, с видом на Кремль и Исторический музей, состоялась ВСЕРОССИЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ БИЗНЕСА, КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ.

Событие вновь объединило лидеров России из разных сфер бизнеса, культуры и образования, которые не боятся рисковать, выходить из зоны комфорта для достижения намеченных целей, получать яркие впечатления, готовы принимать возможности, регулярно учиться и развиваться, получая необходимый опыт.

Целью бизнес-издания неизменно является популяризация и поддержка малого и среднего бизнеса Российской Федерации. «EXPERT_RF» показывает важность инициатив в разных сферах бизнеса и поддерживает людей, которые с помощью своих проектов действительно меняют мир, не забывая при этом про социум.

Наградами были удостоены:

Сафронов Сергей – «За вклад в развитие иллюзионного жанра в России»;

Группа МОХИТО – «Абсолютный рекордсмен саундтреков к коротким видео в социальных сетях»;

Алёна Mujeva – «Прорыв года. Автор и исполнитель»;

Юрий Титов – «Хит на все времена - Понарошку»;

Антон Гормах – «Медиаменеджер года»;

Мария Ост – «Телепроект года о моде. Реалити-шоу «МОДЕЛЬЕР»;

Любовь Калягина – «Предприниматель года в beauty-индустрии 2023»;

Аида Гаджиева – «За разработку уникальной методики в области косметологии, применимой в челюстной-лицевой хирургии Baby Doll»;

Ирина Савун – «Предприниматель года в области fashion индустрии»;

Екатерина Величкина – «За вклад в развитие семейных ценностей»;

Владислав Челпаченко – «Бизнес-советник года»;

Анна Челпаченко – «Топ эксперт по автоворонкам»;

Ольга Осипова – «Лучший наставник по управлению персоналом 2023»;

Наргиз Нойманн-Зандер – «Инноватор в сфере Психотехнологий и IT»;

Мила Комолова, Smart Teen Club – «Лучший клуб по адаптации русскоговорящих подростков в условии эмиграции 2023»;

Ирина Калинина – «За вклад в развитие судебной практики в РФ»;

Лошадиная сила – «Успех и лидерство в области красоты и здоровья»;

«МЕСТО», Виктория Малышева – «Прорыв года. Лучшее агентство недвижимости 2023»;

Звезды детям event agency & loft – «Лучшее event агентство 2023»;

Кирилл Фотиади – «Лучший свадебный ведущий 2023»;

Евгений Добровольский – «Эксперт по запускам платформ и монетизации сообществ»;

Ваге Татинцян – «Эксперт экспонентного роста производства»;

Анита Карабут – «Лучший дизайнер авторских украшений 2023»;

Вадим Баранов – «Стартап года. Завтрак со звездой»;

Тата Лустас – «За особый вклад в развитие общественно-деловых связей с помощью маркетинга»;

Элина Жгенти – «Общественный деятель. За вклад в благотворительность»;

Антон Трегубов – «ПРодюсер года - INSTASTARS»;

Грибачева Елена – «Лидерство в бизнес - наставничестве: Гарантированный успех и многогранные навыки»;

Александр Якутин – «Лучший ведущий».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.