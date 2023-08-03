Кристина PurPur снова удивила бизнес сообщество, масштабом своего мероприятия в ресторане PESHI

27 июля в самом сердце Москвы, в ресторане PESHI с рекомендацией MICHELIN 2022, с видом на Кремль и Исторический музей, состоялась ВСЕРОССИЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ БИЗНЕСА, КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ.
Событие вновь объединило лидеров России из разных сфер бизнеса, культуры и образования, которые не боятся рисковать, выходить из зоны комфорта для достижения намеченных целей, получать яркие впечатления, готовы принимать возможности, регулярно учиться и развиваться, получая необходимый опыт.
Целью бизнес-издания неизменно является популяризация и поддержка малого и среднего бизнеса Российской Федерации. «EXPERT_RF» показывает важность инициатив в разных сферах бизнеса и поддерживает людей, которые с помощью своих проектов действительно меняют мир, не забывая при этом про социум.
Наградами были удостоены:
- Сафронов Сергей – «За вклад в развитие иллюзионного жанра в России»;
- Группа МОХИТО – «Абсолютный рекордсмен саундтреков к коротким видео в социальных сетях»;
- Алёна Mujeva – «Прорыв года. Автор и исполнитель»;
- Юрий Титов – «Хит на все времена - Понарошку»;
- Антон Гормах – «Медиаменеджер года»;
- Мария Ост – «Телепроект года о моде. Реалити-шоу «МОДЕЛЬЕР»;
- Любовь Калягина – «Предприниматель года в beauty-индустрии 2023»;
- Аида Гаджиева – «За разработку уникальной методики в области косметологии, применимой в челюстной-лицевой хирургии Baby Doll»;
- Ирина Савун – «Предприниматель года в области fashion индустрии»;
- Екатерина Величкина – «За вклад в развитие семейных ценностей»;
- Владислав Челпаченко – «Бизнес-советник года»;
- Анна Челпаченко – «Топ эксперт по автоворонкам»;
- Ольга Осипова – «Лучший наставник по управлению персоналом 2023»;
- Наргиз Нойманн-Зандер – «Инноватор в сфере Психотехнологий и IT»;
- Мила Комолова, Smart Teen Club – «Лучший клуб по адаптации русскоговорящих подростков в условии эмиграции 2023»;
- Ирина Калинина – «За вклад в развитие судебной практики в РФ»;
- Лошадиная сила – «Успех и лидерство в области красоты и здоровья»;
- «МЕСТО», Виктория Малышева – «Прорыв года. Лучшее агентство недвижимости 2023»;
- Звезды детям event agency & loft – «Лучшее event агентство 2023»;
- Кирилл Фотиади – «Лучший свадебный ведущий 2023»;
- Евгений Добровольский – «Эксперт по запускам платформ и монетизации сообществ»;
- Ваге Татинцян – «Эксперт экспонентного роста производства»;
- Анита Карабут – «Лучший дизайнер авторских украшений 2023»;
- Вадим Баранов – «Стартап года. Завтрак со звездой»;
- Тата Лустас – «За особый вклад в развитие общественно-деловых связей с помощью маркетинга»;
- Элина Жгенти – «Общественный деятель. За вклад в благотворительность»;
- Антон Трегубов – «ПРодюсер года - INSTASTARS»;
- Грибачева Елена – «Лидерство в бизнес - наставничестве: Гарантированный успех и многогранные навыки»;
- Александр Якутин – «Лучший ведущий».
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