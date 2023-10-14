Кирилл Крок – директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, руководитель Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РФ и Лауреат Премии Правительства РФ. Основатель образовательного проекта «Академия Кирилла Крока "Директора театров будущего"» (на 2023 г. – прим. ред.).
1. На Вахтанговском фестивале театральных менеджеров подвели итоги образовательной программы. 2023.
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