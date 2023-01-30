Крокодил Данди из Сибири: сериал «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым выходит на ТНТ

Сегодня, 30 января, в 21:00 на телеканале ТНТ яркая премьера: выходит сериал «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым. Что будет если простой русский мужик из Сибири окажется на Рублёвке, где на завтрак вместо глазуньи подают фриттату, а мотоциклу с люлькой предпочитают гироскутер? На этот вопрос и отвечает новый сериал режиссёра «Войны семей» Евгения Корчагина.

В загородный дом семьи успешного банкира внезапно приезжает его двоюродный брат Михалыч. Родственник приехал из глубинки по очень важному делу – спасать промысловый бизнес своего маленького сибирского городка от поглощения большой московской корпорацией. Михалыч – наглый провинциальный брутал и правдоруб. Он ломает привычный ход внешне благополучной жизни семьи. И сначала становится объектом троллинга для своего племянника Марка – начинающего блогера, а потом они объединяются для решения проблемы городка Михалыча с помощью современных технологий и простых приемов «старой школы».

В ролях: Владимир Епифанцев («Жуки», «Два холма»), Павел Ворожцов («Беспринципные», «Стрим»), Ольга Медынич («Вампиры средней полосы», «Год культуры»), Антон Рогачёв («Конец света», «Клиника счастья»), Светлана Камынина («Интерны», «Два холма»), Гоша Куценко («#Яжотец», «1703»), Екатерина Климова («Артек. Большое путешествие»), Юлия Сулес («Два холма») и другие. Поставил проект режиссёр Евгений Корчагин («Война семей»), продюсер – Георгий Малков («Непослушник», «Стендап под прикрытием»), сценарист и креативный продюсер – Константин Трофимов («Стендап под прикрытием»).

«На мой взгляд, Михалыч – очень интересный герой. И я бы, например, вряд ли назвал его положительным. Кто-то в нём увидит, в первую очередь, настоящего мужика и героя из глубинки, а кто-то – причину своих бед. Такая противоречивость хорошо характеризует русский характер, и мне бы хотелось, чтобы зритель увидел в поступках Михалыча обе его стороны: положительную и отрицательную.

Например, яркой чертой Михалыча является его бесцеремонность. Для одних это нарушение личных границ и даже хамство. Для других – лёгкость общения, они от такого человека будут в восторге, то есть, они даже хотят, чтобы их границы были разрушены, хотят сближения. И вот они про такого Михалыча скажут: «свой в доску!» Что-то похожее происходит со всеми героями, встречающими Михалыча: они либо его отвергают за эту «простоту»-бесцеремонность, либо их это, наоборот, привлекает, и происходит сближение. Вот эта противоречивость персонажа как раз и делает его объёмным, настоящим, интересным, а время однобоких героев в кино, к счастью, уходит», – рассказывает режиссер Евгений Корчагин.



«Я сразу согласился на главную роль в этом проекте, потому что она плотная, фактурная, наваристая, можно даже сказать жирная. Думаю, что только дурак может отказаться от такой роли. Это очень хорошая история, в которой прослеживается и юмор, и драма. И то, и другое близко всем, так что, думаю, наш сериал многим придётся по душе», – говорит исполнитель главной роли Владимир Епифанцев.

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