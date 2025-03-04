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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Кругосветов Саша

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Саша Кругосветов – писатель, член Союза писателей России, член Международной ассоциации авторов и публицистов APIA (Лондон). Известен как автор серии книг для детей о путешествиях капитана Александра и произведений для взрослых в жанрах публицистики, фантастики и художественной прозы – всего более тридцати книг. Лауреат премий фестиваля фантастики «РосКон»: «Алиса» (2014), «Серебряный РосКон-2015», «Золотой РосКон-2019»; финалист премии «Независимой газеты» «Нонконформизм» — 2016, 2017, 2018; лауреат Международной литературной премии им. Франца Кафки, 2020, премий «Литературной газеты» и «Литературной России» и многих других.

Любимые темы в литературе для взрослого читателя – свобода, противостояние личности и Системы.

Автор романов «Счастье Кандида» (АСТ, 2021), «Вечный эскорт» (АСТ, 2022), «Полёт саранчи» (АСТ, 2022), «Драконово семя» (АСТ, 2024). Роман «Полёт саранчи» вошёл в лонг-лист премии «Большая книга» (2023).

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В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

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