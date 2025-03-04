Кругосветов Саша

Саша Кругосветов – писатель, член Союза писателей России, член Международной ассоциации авторов и публицистов APIA (Лондон). Известен как автор серии книг для детей о путешествиях капитана Александра и произведений для взрослых в жанрах публицистики, фантастики и художественной прозы – всего более тридцати книг. Лауреат премий фестиваля фантастики «РосКон»: «Алиса» (2014), «Серебряный РосКон-2015», «Золотой РосКон-2019»; финалист премии «Независимой газеты» «Нонконформизм» — 2016, 2017, 2018; лауреат Международной литературной премии им. Франца Кафки, 2020, премий «Литературной газеты» и «Литературной России» и многих других.

Любимые темы в литературе для взрослого читателя – свобода, противостояние личности и Системы.

Автор романов «Счастье Кандида» (АСТ, 2021), «Вечный эскорт» (АСТ, 2022), «Полёт саранчи» (АСТ, 2022), «Драконово семя» (АСТ, 2024). Роман «Полёт саранчи» вошёл в лонг-лист премии «Большая книга» (2023).

Саша Кругосветов: «Линия сражения добра со злом проходит через сердце каждого человека», 2025