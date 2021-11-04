Ксюша Антонова выпустила первый авторский трек

27 октября в Oblaka Moscow состоялась грандиозная премия Эксперт года и день рождения журнала Кристины Пурпур Expert RF, где певица Ксюша Антонова анонсировала выход своего дебютного авторского сингла «Проваливай, милый».

«Эта песня — особое событие в моей творческой биографии. Могу смело заявить, что пошла по стопам папы — продюсера и автора Вадима Антонова и сочинила этот сингл самостоятельно. Очень волнительно и, вместе с этим, радостно представить его сегодня вам. Над моим образом для обложки трудились дизайнер Сюзанна Янковская и личный стилист Николая Баскова — Александр Наумко. Я уже исполняла демо-версию трека на дне города Одинцово и светских событиях Москвы, реакция, однозначно, взрывная. Уверена, каждая девочка найдёт в этой песне себя», — говорит Ксюша Антонова.

Отец и продюсер Ксении, Вадим Антонов, получивший награду «Продюсер года» раскрыл ещё несколько творческих планов дочери — «В декабре/январе мы представим на всех витринах сольный дебютный EP Ксюши и снимем крутое музыкальное видео на один из синглов».

Релиз вышел 3 ноября на издательстве «Монолит» и доступен на всех цифровых витринах.

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