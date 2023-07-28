Куда сходить в августе: гид по событиям в Москве

Август – не только время сбора урожая, но еще и отличный шанс сходить в кино или на выставку и посмотреть их без привычных толп. Изучаем рекламные плакаты Маяковского, гуляем по изящным авторским садам, слушаем хор Турецкого в «Коломенском» и переживаем за начинающих актрис.

ВЫСТАВКИ

«Владимир Маяковский: "Я – рекламист"»

Поэт, сценарист, актер – Владимир Маяковский экспериментировал со всеми жанрами и направлениями. А еще он был создателем политической, социальной и коммерческой рекламы – об этой стороне его творчества рассказывает выставка в Подземном музее «Зарядья». Зрители откроют для себя Маяковского – автора антивоенных сатирических плакатов в технике лубка, работ для Окон РОСТА и Окон Главполитпросвета и коммерческой рекламы, над которой он работал с Александром Родченко. Проект стал одним из самых ярких и необычных событий из ряда мероприятий, приуроченных к 130-летию Маяковского.

Когда: 20 июля – 27 августа.

Где: ул. Варварка, 6, стр. 1.

«Николай Рахманов. Цвет московской фотографии»

На выставке в Музее Москвы – почти двести уникальных снимков из архива одного из самых известных городских фотографов Николая Рахманова. Рахманова называли «патриархом цветной отечественной фотографии»: никто не снимал так много и так масштабно Москву и ее архитектуру. Одним из первых он ввел в свою творческую практику цветную съемку, издал более 80 альбомов — от маленьких туристических книжечек до подарочных фолиантов, прославился подъемами на кремлевские башни с тяжелейшим оборудованием. Рахманова интересовали не только урбанистические сюжеты. Наряду с торжественными видами Кремля и окрестностей, в экспозиции представлено собрание жанровых снимков — черно-белых и цветных зарисовок жизни москвичей, портретов и небольших сценок.

Когда: 28 июля — 6 ноября.

Где: Зубовский б-р, 2.

«Смешарики. Искусство быть круглым»

Так и хочется воскликнуть: «Какое все круглое!». На выставке к 20-летию «Смешариков» и правда у каждого персонажа свое круглое пространство. В выставочном пространстве «Бойлерная» на «Хлебозаводе», можно отправиться в увлекательное путешествие: заглянуть в теплицу к Копатычу, покрутиться перед зеркалом, примеряя шляпки, у Нюши и сочинить стихи вместе с Барашем. А еще – узнать, как появился любимый мультсериал, какими были его герои на первых этапах разработки и как современные художники представляют Смешариков. Сопродюсер проекта - компания Planet9, известная по выставкам «Балабанов», «Первая позиция. Балет».

Когда: до 25 сентября.

Где: городское пространство «Хлебозавод» (ул. Новодмитровская, 1).

«Жить дружно!»

Берем аудиогид, заходим на выставку – и в наушниках начинают играть мелодии из мультфильмов, любимых c детства. Под этот саундтрек путешествие по выставке «Жить дружно!» к 110-летию российской анимации будет еще ярче. Тут можно познакомиться со всеми этапами создания мультфильма: от идеи до эскизов, игровых кукол до декораций и целлулоидных фаз – и узнать, как на экране появляются волшебные и веселые истории, притчи, фантастические картины – все эти удивительные анимационные миры. Организаторы выставки - киностудия «Союзмультфильм» и бюро Planet9.

Когда: до 1 октября.

Где: ВДНХ, павильон «Космос» (Пр-т Мира, 119, стр. 34).

«КОМИКС МИССИЯ. Эволюция рисованных историй в России»

Выставка-погружение в историю российского комикса в «Зарядье» увлечет даже тех, кто к этому жанру равнодушен. В ее пространстве можно прогуливаться из дальнего прошлого в неясное еще будущее, всматриваться в Окна РОСТА и листать Лицевой Летописный свод, фотографироваться внутри комикс-инсталляций, изучать историю комикс-студий, возникших в постсоветское время и узнать, как создаются рисованные истории сегодня. В рамках параллельной программы в августе состоится встреча с авторами комиксов про кота Кешку Андреем и Натальей Снегиревыми, мастер-класс по созданию шрифтов от Захара Ящина, скетчинг-лекция Варвары Ледневой о комиксах про путешествия и многое другое.

Когда: до конца лета.

Где: ул. Варварка, 6. стр. 1.

«Век Эрте»

В выставочных залах РОСИЗО царят изящные работы Эрте. График, модельер, художник по костюмам, сценограф, скульптор, ювелир — Роман Тыртов (таково настоящее имя художника) оказал колоссальное влияние на стиль ар-деко. В его работах роскошь Востока сплетается с японским минимализмом, восхищение модерном – с четким ритмом композиций, кажется, что у Эрте все – воплощенный танец. В экспозиции представлены крупноформатные гравюры, бронзовая пластика, декоративно-прикладное искусство, журналы и обложки, театральные эскизы. Экспонаты для выставки предоставили Московский музей современного искусства, «Архангельское», «Геликон-опера», Дом русского зарубежья им. Солженицына, частные коллекционеры.

Когда: до 20 августа.

Где: Петроверигский пер., 4, стр. 1.

«Перкуссия»

У ретроспективы Вовы Перкина, которая открылась в Московском музее современного искусства, есть второе название – «Живопись XXI века из Майкопа». Искусство Перкина очень живое. Что бы он ни создавал – живопись, фотографии, арт-вязание, керамику, скульптуру – его творчество не помещается ни в какие жанровые рамки и не подчиняется правилам. Не случайно название напоминает о ключевом образе художника - утке Перкусии, которая несется на своих крыльях за оптимистическим искусством.

Когда: до 17 сентября.

Где: Гоголевский б-р, 10/1.

«Любить, грозу, ритмы, стихи Геннадия Шпаликова, жить жизнь, шелест листьев»

Независимая школа «Каскад» при поддержке Музея Москвы открыла в павильоне №49 на ВДНХ ежегодную выпускную выставку. В этот раз работы подростков объединила тема любви в разных ее проявлениях. Отсюда название - «Любить, грозу, ритмы, стихи Геннадия Шпаликова, жить жизнь, шелест листьев». Оно возникло из того, что участники проекта любили в день, когда его обсуждали. Силовое поле, пространство для экспериментов, источник счастья и боли, территория счастливых снов и самоанализа – это все о любви. На выставке представлены инсталляции, перформансы, видео-арт, зин-сборник, живопись, скульптуры и другие работы, которые вдохновлены этим чувством.

Когда: до 17 сентября.

Где: ВДНХ павильон №49 (Пр-т Мира, 119, стр. 49).

ФЕСТИВАЛИ

Фестиваль исторических садов

В шестой раз на территории воздушных садов в «Царицыно» появятся 15 выставочных садов, созданных под впечатлением от мифов и легенд. Тайны и символы, старинные предания – каждая конкурсная работа будет похожа на великолепную зеленую шараду, которую предстоит разгадать гостям фестиваля. Экспертное жюри выбрало самые необычные и яркие проекты: зрители увидят сады, посвященные нимфам, русалкам, японской богине солнца Аматэрасу и даже образу будущего в произведениях Кира Булычева. Познакомиться с экспозиций можно будет и во время тематических экскурсий. Для посетителей будет работать лекторий с уютной лаунж-зоной.

Когда: 25 августа - 3 сентября.

Где: музей-заповедник «Царицыно» (ул. Дольская, 1).

«Сады и люди»

Фото – Михаил Щеглов

Чудеса садового искусства и невероятные проекты в области ландшафтного дизайна можно будет увидеть в августе в сквере «Экспо» у Северного входа ВДНХ. Здесь 11 августа откроестся фестиваль «Сады и люди». Его тема - «Бабье лето». Организаторы обещают, что конкурсные работы будут пышными, яркими и невероятно красивыми. Как и всегда, в Зеленом лектории можно будет узнать о последних тенденциях в ландшафтном искусстве, на мастер-классах узнать, как составлять эффектные цветочные композиции, ухаживать за бонсай и создавать цветущий сад на балконе. Ежедневно будут проводиться экскурсии по фестивальным садам: самые эффектные – по вечерам, когда включится подсветка.

Когда: 11-20 августа.

Где: ВДНХ (Пр-т Мира, 119, сквер «Экспо»).

«Русское поле»

Традиционный фестиваль славянского искусства в этом году будет идти два дня. На территории «Коломенского» развернутся тематические площадки. Будут выступать хоровые и танцевальные коллективы со всей страны, мастера-ремесленники привезут изделия народных промыслов, российские дизайнеры представят авторские коллекции и познакомят с этнографическими костюмами, а лучшие шеф-повара сразятся в кулинарной битве. Одним из главных событий станет гала-концерт с участием Хора Турецкого и SOPRANO, Ольги Кормухиной и Алексея Белова, Хора Сретенского монастыря и других звезд отечественной эстрады. Прямая трансляция ключевых событий будет организована на сайте фестиваля и его страницах в социальных сетях: ВКонтакте и Одноклассники.

Когда: 19-20 августа.

Где: Музей-заповедник «Коломенское» (Пр-т Андропова, 39).

Ночь заводов

Фестиваль, объединяющий искусство и индустриальные объекты, пройдет во второй раз. Его участниками стали 18 предприятий из 16 регионов России. В Ночь заводов они распахнут свои двери для перформансов, медиаинсталляций и спектаклей-променадов. Москву на фестивале представит Центр творческих индустрий «Фабрика». В программе – выставки, показы мультфильмов, экскурсии по пространствам ЦТИ, различные воркшопы и ярмарка резидентов кластера.

Когда: 12 августа.

Где: Переведеновский пер., 18.

КИНО

«Как звезды»

Дебют в полном метре режиссера Марии Лойтер – комедия о кино, мечтах и любви. Соня мечтает покорить экран, Маша занимается озвучкой мультфильмов. Случайная встреча изменит их жизнь: в ней будут и съемки вместе с известными артистами, и испытание на прочность дружбы, разочарования и надежды. В фильме снялись Наталья Земцова, Надежда Иванова, Юлия Снигирь, Гела Месхи, Агата Муцениеце и другие.

Когда: с 17 августа.

«Чижик-пыжик возвращается»

Вслед за Чебурашкой на большой экран врывается Чижик-пыжик. Миниатюрную скульптуру в середине 1990-х создал Резо Габриадзе: за те годы, что она стоит на Фонтанке, она стала одной из популярнейших достопримечательностей города. А еще за это время Чижика похищали добрый десяток раз. С очередной кражи и начинается фильм Элины Суни: главные герои решают скульптуру найти – ведь иначе их желания никогда не сбудутся. И тогда родители Левы разведутся, а Дана так и не станет известным блогером. В ленте снимались Сергей Мигицко, Анвар Либабов, Светлана Немоляева, Инга Оболдина.

Когда: с 31 августа.

«Баба Яга спасает мир»

Пока снимают очередную часть «Последнего богатыря», сказочные персонажи в стороне не отсиживаются и вполне неплохо чувствуют себя на экране. К примеру, Баба-Яга будет спасать мир от древнего зла, которое может проникнуть в наш мир из-за ослабевших охранительных чар. В фильме Карена Захарова играют Людмила Артемьева, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда.

Когда: с 3 августа.

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