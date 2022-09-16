«Кухня ТВ» празднует 15-летие и приглашает зрителей в эфир

15 сентября телеканалу «Кухня ТВ» (производится компанией «Ред Медиа», входит в «Газпром-Медиа Холдинг») исполняется 15 лет.

Сегодня «Кухня ТВ» — лидер среди российских кулинарных телеканалов по среднесуточной продолжительности просмотра, доле от тематического ТВ среди зрителей в возрасте 25-49, доле от тематического ТВ среди всех зрителей.

К празднованию большой даты «Кухня ТВ» подготовил яркие эфирные события и новое красочное графическое оформление. Весь сентябрь с 9:00 до 13:00 по выходным в эфире — только лучшие программы и рецепты за 15 лет.

Главный подарок телеканала своим зрителям — кулинарный конкурс #ТыШеф, который проводится совместно с сервисом коротких вертикальных видео VK Клипы. Правила очень просты: нужно снять креативное видео приготовления своего коронного блюда и опубликовать его на странице челленджа в VK Клипах. Победитель конкурса станет новым ведущим «Кухня ТВ». С подробными условиями конкурса можно ознакомиться в сообществе телеканала ВКонтакте.

Ирина Дороган, генеральный продюсер тематических каналов «Ред Медиа»: «Кухня ТВ» — особенный канал для всей нашей команды. Он был одним из первых тематических каналов, которые компания «Ред Медиа» запустила в эфир в начале своего профессионального пути. И за 15 лет канал завоевал доверие огромной аудитории. В коллекции «Кухня ТВ» 15 наград — по одной за каждый год работы. Я от всей души поздравляю всех нас с юбилеем и желаю каналу новых побед».

Особая гордость канала — это программы собственного производства. За 15 лет зрители «Кухня ТВ» увидели более 3,5 тысяч выпусков с рецептами и советами от известных российских шеф-поваров и кулинарных блогеров: Константина Ивлева, Григория Мосина, Василия Емельяненко, Ники Ганич и других.

«Кухня ТВ» постоянно на связи со своими зрителями: на крупнейших мероприятиях, праздниках и гастрономических фестивалях. И даже когда нельзя выходить из дома, «Кухня ТВ» — рядом со зрителем. Так, в период самоизоляции телеканал провел серию кулинарных онлайн-марафонов, которые посмотрели более 6 миллионов человек.

«Кухня ТВ» — это целая Вселенная: кулинарные шоу и гастрономические путешествия, мастер-классы и баттлы ведущих шеф-поваров России и мира, программы с рецептами экзотической, концептуальной и домашней кухни.

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