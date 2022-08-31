Куклы, нелегальные врачи, жестокое реалити-шоу и комедия про домового

Онлайн-кинотеатр PREMIER запускает новый формат информирования СМИ о предстоящих премьерах. Поскольку оригинальных проектов начинает выходить все больше, мы рассказываем вам о всех премьерах будущего календарного сезона заранее.

В сентябре 2022 года онлайн-кинотеатр PREMIER выпустит четыре значимых оригинальных проекта: сатирическую комедию “Горемыки”, драмеди-призера фестиваля “Пилот” “Капельник”, второй сезон триллера “Игра на выживание” и комедию “Барабашка”.

Горемыки

Дата премьеры: 16 сентября

Режиссер: Никита Тамаров. В ролях: куклы Гоша, Никита и Ефим Маратович.

Описание: Остросатирический проект «Горемыки» рассказывает историю трех героев-кукол, которые живут в мире людей и вместе снимают квартиру. Они постоянно попадают в абсурдные ситуации: путешествие в запой, инопланетное вторжение, полет в космос, побег из загробного мира и многое другое. Необычного соседа кукол играет режиссер Юрий Быков, помимо него в сериале встретится еще немало известных людей, будет спрятано множество отсылок и пасхалок, часть которых под силу будет разгадать только настоящим киноманам.

Барабашка

Режиссер: Александр Собический. В ролях: Антон Филипенко, Ольга Дибцева, Николай Шрайбер, Тимофей Трибунцев и Максим Лагашкин.

Описание: Главный герой сериала “Барабашка” Артем находится на карантине в своей квартире после приезда из Европы. Но отпуск, данный, кажется, самой судьбой, вдруг прерывается чередой странных происшествий. Молодому человеку начинает казаться, что в квартире происходит что-то сверхъестественное: вещи оказываются не на своих местах, слышны странные звуки, и что самое странное – кто-то ест еду Артема.

Пытаясь разобраться в происходящем, Артем все больше убеждается в том, что у него появился невидимый сосед, который ведет себя все более агрессивно, и, кажется, намерен выселить Артема из дома.

Игра на выживание

Режиссер: Карен Оганесян. В ролях: Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Верёвочкин, Анна Зайкова, Андрей Чадов, Самвел Мужикян, Никита Плащевский и другие.

Описание: Во втором сезоне герои вновь окажутся втянуты в жестокую игру, на кону которой огромный денежный приз, но главное – жизнь. Сюжет второго сезона расскажет о событиях, произошедших после того, как 16 человек пропали в тайге на съёмках реалити «Выживший» с призом в 1 миллион евро для последнего оставшегося на шоу участника. Победитель прошлого сезона вновь окажется участником шоу, но теперь совсем не для того, чтобы выиграть.

Съемки второго сезона “Игры на выживание” проходили в жарких пустынях Узбекистана на контрасте с первым сезоном, который был снят в тайге. Условия, в которых окажутся герои сериала, станут еще тяжелее, а испытания более сложными.

Капельник

Режиссер: Илья Аксенов. Автор идеи: Ида Галич. В ролях: Денис Прытков, Ася Резник, Сергей Лавыгин, Гоша Куценко, Сергей Степин, Никита Павленко, Александр Ратников и другие.

Описание: Главный герой сериала “Капельник” – простой интерн Ваня, который нелегально “прокапывает” наркоманов. Звезды шоу-бизнеса зачастую злоупотребляют запрещенными веществами. Тик-токеры, блогеры, певцы и актеры на шумных вечеринках или ради вдохновения употребляют наркотики. И далеко не всегда это проходит для них бесследно. В случае трагедии они не спешат звонить в «скорую» – чтобы не разрушить карьеру и не попасть в тюрьму. Поэтому они обращаются за помощью к нелегальному врачу – капельнику, который всегда готов за круглую сумму поставить капельницы и восстановить здоровье.

Однако сам главный герой работает в этом бизнесе не по доброй воле, его вынудил ушлый главврач больницы. Оказавшись в безвыходной ситуации, Ваня решает делать работу качественно – и находит напарника – комично-нелепого таксиста, который сам из-за наркотиков потерял руку.

Художник

Режиссер: Тимур Алпатов. В ролях: Андрей Смоляков, Александр Горбатов, Марина Александрова, Дарья Урсуляк и Андрей Мерзликин.

Описание: Сюжет разворачивается в марте 1944 года. Союзники вот-вот откроют второй фронт, и кажется, что окончательный разгром фашистской Германии совсем близок. Однако радость грядущей победы омрачает серия дерзких и жестоких убийств. Главаря банды поймать не удаётся, а состав налётчиков всякий раз меняется. Но на месте преступлений неизменно находят портреты убитых. За эти рисунки банду прозвали «Мёртвой головой», а её главаря − Художником.

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