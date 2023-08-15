Кулинарную драму «Вкус счастья» с Жераром Депардье представили в сети Интернет

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера кулинарной драмы «Вкус счастья» Слони Соу, уже дважды снявшего Жерара Депардье в своих коротких метрах. Соу рассказывает историю французского шеф-повара известного ресторана, решившего встретиться со старым другом-японцем. Главные роли в картине исполнили Жерар Депардье, Кёдзо Нагацука, Пьер Ришар и обладательница венецианского Кубка Вольпи Сандрин Боннэр.

Шеф-повар ресторана с тремя звездами «Мишлена» Габриэль Кармен устал от жизни: жена Луиз изменяет, старший сын Жан работает на отца и чахнет в его тени, а младший Нино совсем не заинтересован в построении карьеры. Габриэль недавно перенес тяжелую операцию и верит, что скоро умрет. Поэтому перед смертью мужчина отправляется в Японию, чтобы поговорить по душам с тем самым поваром Тетсуши Морито, который десятилетия назад победил его на очень престижном соревновании.

Отъезд Габриэля меняет прежний распорядок сил в семье: Жан наконец-то берется за шефство над рестораном и придумывает новое меню перед приездом строгой критикессы, а Луиз задумывается над ценностью брака. За сумасбродным отцом едет Нино и знакомится с семьей Морито, разваливающейся после смерти жены и матери детей Тетсуши. Два сломанных мужчины ради друг друга находят в себе силы ищут вдохновение в жизни.

Слони Соу — молодой французский режиссер, чей дебютный короткометражный фильм «Зимняя лягушка» (2011) отобрали в программу «Кино на пляже» Каннского кинофестиваля и потом показали более чем на 350 смотрах. В дебютной полнометражной ленте Соу «Парижскость» (2015), показанной на кинофестивале в Ричмонде, уже была затронута тема связи Франции и Японии. Сам Соу живет в Японии уже 5 лет, именно национальная кухня страны вдохновила его снять кино о пятом вкусе — умами.

Главные роли в фильме исполнили Жерар Депардье («Невезучие»), Кёдзо Нагацука («Для тебя»), Пьер Ришар («Игрушка»), Род Парадо («Банды Парижа») и Сандрин Боннэр («Церемония»).

Фильм «Вкус счастья» уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

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