Культовые раритеты русского рока ушли с молотка

3 сентября на торгах Аукционного дома «Литфонд» большая часть уникального собрания артефактов из истории советского рока распродана по ставкам, в разы превышающим исходные.

Так, плакат на ткани «Концерт оркестра «Популярная механика» в Стокгольме в 1988 году», выполненный художником культовой группы Сергеем Черновым в том же году, продан на торгах аукционного дома «Литфонд» за 400 000 рублей при стартовой ставке в 32 000 рублей.

А самодельный альбом из шести листов, созданный знаменитым перформансистом, художником Владиславом Мамышевым-Монро, с его же автографами, фотографиями и рисунками (Ленинград, 1989 г.), покинул аукцион за 150 000 рублей. Первоначальная цена составляла 60 000 рублей.

Этот альбом представляет коллекционную ценность музейного уровня, поскольку содержит личные снимки как самого Монро, так и его близкого круга с пожеланиями от художника. Например, на обложке он оставил автограф подруге Наталье Агеевец: «Начинающей артистке Агеевец Тате от маститой „звезды“ шоу-бизнеса / Marilyn Monroe». А на задней части обложки расположена репродукция с портретом самого Монро в образе Михаила Горбачева и подпись: «Что пожелать тебе??! Не знаю… Ты только начинаешь жить… От всей души тебе желаю с хорошим мальчиком дружить!!!».

Горькая ирония и символизм, связанные с этим альбомом, заключаются в том, что в нем Мамышев-Монро предостерегает Тату не утонуть в океане любви. А спустя без малого четверть века, 16 марта 2013 года сам утонул в гостиничном бассейне в посёлке Семиньяк на Бали.

Культовые рок-раритеты

Магнитофонная запись квартирника Майка Науменко и Виктора Цоя, прошедшего в Киеве 23 мая 1985 года, которая долгие годы считалась утраченной, продана за 200 000 рублей при первоначально заявленных 140 000 рублей.

Настоящим сокровищем для коллекционеров стала кассета с записью неизвестного интервью Егора Летова, которое лидер «Гражданской обороны» дал в далеком 1996-м. В нем Летов рассказал и о своем видении искусства, и о гражданской позиции: «Почему, допустим, я политикой занимаюсь? Потому что дело в том, что наша страна создала новое движение, новую религию — коммунизм. Немного неудачно, но ничего, сто раз проиграешь, один раз победишь…». Уникальная запись продана почти в 2 раза дороже от заявленной ставки: с 48 000 рублей цена поднялась до 95 000 рублей.

А лидирующая ставка в 30 000 рублей выросла до 75 000 рублей за первую копию дебютного альбома на магнитофонной катушке «Прыг-скок». Запись сделана в мае-июле 1990 года на 19-й скорости и распространялась через знаменитую московскую студию звукозаписи «Колокол». В ретро-альбоме отразились различные эксперименты Егора Летова после временного прекращения работы группы «Гражданская оборона». На обложке рок-музыкант изображен за колючей проволокой.

Дебютный виниловый альбом золотого состава ленинградского рок-клуба, вышедший в студии-записи «Мелодия» (1987 г.) с автографом Бориса Гребенщикова из собрания художника Юрия Гаранина выкуплен в ходе торгов за 60 000 рублей. В частности, на передней части конверта с пластинкой содержится собственноручная подпись Б.Г. с пророчеством: «Юра! Я злорадно — и — с удовольствием — предрекаю тебе много удавшейся работы, очень иного и увлечений. Поработай, друг! (что м.б. лучше?) Б.Г.».

Гжель от рокеров

Неожиданный спрос на аукционе имела гжельская ручная роспись от рок-музыкантов. В частности тарелка, расписанная вручную лидером группы «Зоопарк» Майком Науменко и подаренная другу, художнику, организатору подпольных концертов «Зоопарка» в Гжели Юрию Гаранину (1990 г.), ушла за 280 000 рублей при стартовых 40 000 рублей.

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