Культура, патриотизм, просвещение: в Академии «Меганом» представили новую концепцию программы «Больше, чем путешествие»

22–24 февраля на территории арт-кластера «Таврида» в Академии «Меганом» состоялась выездная стратегическая сессия программы «Больше, чем путешествие», посвященная проектированию работы программы на ее новом этапе развития. По итогам эксперты представили новую концепцию развития молодежного туризма: путешествия по России станут инструментом воспитания и знакомства молодёжи со своей страной, ее историей и возможностями.

Программа «Больше, чем путешествие» работает при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) как система патриотического воспитания через путешествия. За два года работы проект вырос до уровня большой федеральной программы, партнерами которой являются крупные государственные институции, такие как Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, АНО «Россия – страна возможностей», Российское общество «Знание», Российское движение детей и молодежи. В связи с этим появилась необходимость в трансформации программы с учетом актуальных запросов от всех заинтересованных аудиторий, в том числе и молодёжи, и государства.

Программа «Больше, чем путешествие» работает как система патриотического воспитания молодёжи через путешествия. Оператором программы выступает: АНО «Больше, чем путешествие». Программа «Больше, чем путешествие» станет единым ресурсным центром для представителей путешествующей со смыслом молодёжи. Важно, чтобы молодые люди, отправляясь в поездки по России, открывали для себя те возможности, которые им создает наша страна. Каждому молодому россиянину необходимо как минимум дважды побывать в самых отдалённых уголках, регионах нашей огромной страны, ведь главная особенность России в многообразии национальностей и культур. Через знакомство с традициями разных народов нашей страны можно не только приобрести внушительный багаж знаний о нашей с вами Родине, но почувствовать дух патриотизма и осознать свою сопричастность с великой историей и культурой нашей страны», – заявила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, говоря о важности масштабирования программы и ее развития как системы воспитания нового поколения граждан нашей страны с помощью путешествий.

Мероприятие собрало на площадке Академии «Меганом» в Крыму 100 экспертов. В их числе: руководители и партнеры программы, представители органов исполнительной власти, туроператоры, трэвел-блогеры, активисты вузов и научных сообществ, молодые ребята, которые уже были в путешествии по России вместе с «Больше, чем путешествие».

В течение трех дней команды участников исследовали существующие проблемы сферы молодёжного туризма и примеры действующих государственных программ. По итогам определили векторы развития, которые станут основой работы программы «Больше, чем путешествие» в новом формате. Итоги стратегической сессии были презентованы Первому заместителю руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Принято решение о трансформации и масштабировании программы «Больше, чем путешествие» в большую систему молодёжного туризма, которая сможет воспитать целое поколение молодёжи и показать им насколько прекрасна наша с вами страна. Задача, действительно, глобальная и важная для будущего России», - прокомментировал изменения Иван Шулюпин, генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие».

Ещё одной важной задачей для экспертов-участников стратегической сессии была разработка концепции туристических маршрутов для арт-кластера «Таврида» и окрестностей. Данные проекты призваны расширить туристический потенциал арт-кластера и способствовать привлечению нового туристического потока молодёжи.

«Очень символично, что старт новому витку развития молодежного туризма дан именно в Крыму. Республика обладает неисчерпаемым потенциалом в этом направлении и представлена как яркими достопримечательностями и культурным наследием, так и горно-пешеходным туризмом. Те работы, которые были представлены на выездной стратегической сессии АНО «Больше, чем путешествие» в Академии, безусловно, достойны внедрения и будут способствовать формированию новых стандартов современного молодежного туризма», - прокомментировал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Результатом работы экспертных групп стали «Маршруты для вдохновения и раскрытия творческого начала в человеке». Трек «Арт-парк» направлен на эмоциональное вовлечение в творчество с опорой на арт-объекты, созданные современниками. Маршрут «Алчак» – прогулка по особо охраняемой природной территории с акцентом на синтез природных и рукотворных объектов, а также художественных произведений о Судаке. Маршрут «Ай-Георгий» – трек с опорой на природные и археологические объекты с элементами интерактивов, вдохновленных творчеством Александра Бенуа.

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