Двумя важными практиками, которые помогают компаниям оценить и укрепить свою систему безопасности, являются анализ уязвимостей (VA) и тестирование на проникновение (PT). Хотя обе услуги направлены на повышение безопасности, они служат разным целям и лучше всего подходят для разных задач.

Оценка уязвимостей (VA)

Оценка уязвимостей — это системный подход к выявлению потенциальных слабостей, изъянов и уязвимостей в информационных системах компании. Этот процесс включает в себя использование автоматизированных инструментов для сканирования сетей, приложений и систем на наличие известных проблем безопасности. Цель состоит в том, чтобы обнаружить и каталогизировать потенциальные точки входа для злоумышленников. Оценка уязвимостей — это ценная упреждающая мера, которая помогает организациям расставлять приоритеты в отношении исправлений безопасности, обновлений и изменений конфигурации.

Ключевые особенности оценки уязвимостей:

Уязвимости не используются для имитации атаки.

Компании часто проводят оценку уязвимостей на регулярной основе, чтобы обеспечить постоянные проверки безопасности и управление рисками.

Результаты оценки уязвимостей обычно представляются с рейтингом рисков, что помогает предприятиям расставлять приоритеты и решать наиболее важные проблемы в первую очередь.

Цена на оценку уязвимостей начинается от 500 000 рублей.

Когда следует выбирать оценку уязвимостей?

Оценка уязвимостей — идеальный выбор для организаций, которым требуется получить общее представление о состоянии своей безопасности. Это особенно полезно для малых и средних предприятий или компаний с ограниченными ресурсами в области кибербезопасности, поскольку предлагает экономически эффективное средство повышения безопасности. Кроме того, стандарты соответствия нормативным требованиям часто требуют от предприятий регулярно проводить оценку уязвимостей.

Что такое тестирование на проникновение?

Тестирование на проникновение, обычно называемое этическим взломом, представляет собой контролируемую и имитируемую атаку на системы и инфраструктуру компании. В отличие от оценки уязвимостей, пентест предполагает, что этичные хакеры активно пытаются использовать выявленные уязвимости для оценки реальных последствий потенциальных нарушений безопасности. Цель состоит в том, чтобы имитировать действия злоумышленников и оценить, насколько хорошо работает защита организации.

Ключевые особенности тестирования на проникновение:

Пентест предполагает активное использование уязвимостей для определения степени потенциального ущерба, который может нанести злоумышленник.

Тестирование на проникновение пытается воспроизвести сценарии атак, давая представление о том, насколько хорошо компания может защититься от реальных угроз.

Стоимость пентеста начинается от 200 000 рублей.

Тестирование на проникновение больше подходит для компаний, которые уже прошли оценку уязвимостей и решили наиболее приоритетные проблемы. Это также очень выгодно для предприятий со сложной сетевой инфраструктурой, обрабатывающих конфиденциальные данные или работающих в строго регулируемых отраслях. Более того, организации, готовящиеся к запуску новых приложений или крупным обновлениям системы, могут воспользоваться преимуществами пентеста для обеспечения надежности своих мер безопасности.

Что выбрать — оценку уязвимостей или пентест?

Как оценка уязвимостей, так и тестирование на проникновение являются незаменимыми компонентами комплексной стратегии кибербезопасности. В то время как оценка уязвимостей обеспечивает широкое понимание потенциальных рисков и слабых мест, тестирование на проникновение идет глубже, имитируя реальные атаки для оценки возможностей организации по реагированию.

Таким образом, оценка уязвимостей лучше всего подходит для регулярных проверок безопасности, определения приоритетов управления исправлениями и общей оценки рисков, в то время как тестирование на проникновение предназначено для углубленной оценки безопасности и выявления слабых мест, которые могут привести к серьезным последствиям в случае их использования.

Для малого и среднего бизнеса или тех, кто располагает ограниченными ресурсами, оценка уязвимости является практичным и экономически эффективным способом повышения безопасности. С другой стороны, крупным предприятиям, располагающим значительными цифровыми активами и конфиденциальными данными, следует рассмотреть возможность инвестирования в тестирование на проникновение для обеспечения надежной защиты от современных киберугроз.

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