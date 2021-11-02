Культурная акция «Ночь искусств» в Москве пройдет онлайн

Ежегодную акцию «Ночь искусств» проведут в столице 4 и 5 ноября 2021 года. В ней примут участие музеи, парки, выставочные залы, детские школы искусств и другие учреждения культуры. Они подготовили театральные, музыкальные и выставочные проекты. Как и в прошлом году, все события пройдут онлайн, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Всего москвичей ждет более 120 онлайн-мероприятий. Это концерты, лекции, перформансы, выставки, театральные постановки. Технологии позволяют музеям, театрам и другим культурным площадкам значительно расширить свою аудиторию. Благодаря онлайн-формату присоединиться к столичной программе “Ночи искусств” смогут жители самых разных городов России», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Акцию организует Департамент культуры Москвы. Ознакомиться с афишей мероприятий и выбрать трансляцию можно будет с 3 ноября на официальном сайте проекта. Девиз «Ночи искусств» в 2021 году — «Искусство объединяет», а задача акции — показать, насколько сильно с развитием технологий меняется не только повседневная жизнь, но и культура и способы ее восприятия.

Комедии Рязанова и спектакль «Солярис»

Основной площадкой в столице, откуда будут транслироваться мероприятия «Ночи искусств», станет Новый Манеж. Здесь разместится театральное пространство «Арт-платформа». Это объединенный ресурсный центр в структуре Департамента культуры Москвы, созданный для поддержки театральных проектов, коллективов и деятелей. Также в числе ключевых участников — Центральный выставочный зал (ЦВЗ) «Манеж» и Музей Москвы.

Откроет акцию музыкальная программа для всей семьи. Выставочный зал «Новый Манеж» с 15:00 до 16:00 проведет трансляцию концерта «Детские песни о главном». Прозвучат популярные песни и мелодии из советских и российских мультфильмов. Концерт посвящен 85-летию студии «Союзмультфильм».

С 16:00 до 21:00 «Новый Манеж» проведет онлайн-трансляцию открытия пространства «Арт-платформа». Зрители увидят шоу, перформансы и работы будущих резидентов пространства. В программе также выступления театра «Балет Москва», участников Национального открытого чемпионата творческих компетенций Art Masters. Завершится вечер отрывком из постановки театра «Геликон-опера».

Еще одну яркую премьеру подготовил Музей Москвы. Зрителей ждет презентация мультимедийного проекта Solaris. Например, в него войдет спектакль режиссера Дмитрия Мелкина, вдохновленный кинокартиной Андрея Тарковского «Солярис». Трансляция будет доступна с 17:00 до 19:00.

Центральный выставочный зал «Манеж» представит спектакль-мюзикл «Рязановский диптих». В нем режиссер Егор Дружинин объединил две легендарные комедии Эльдара Рязанова — «Карнавальную ночь» и «Девушку без адреса». Каждой из них будет посвящен отдельный акт. Показ пройдет с 16:00 до 17:30.

В 19:00 в прямом эфире от ЦВЗ «Манеж» начнется онлайн-спектакль под музыкальным руководством арфиста-виртуоза Александра Болдачева. Он объединит классические произведения и современные мелодии из кинофильмов в оригинальных аранжировках. Поклонников музыки ждут произведения Джузеппе Верди, Сергея Прокофьева, Исаака Альбениса, Камиля Сен-Санса, саундтреки из «Звездных войн», «Безумного Макса», «Властелина колец», советских фильмов, песни рок-групп Nirvana, Led Zeppelin, AC/DC, Depeche Mode.

На этой же площадке с 21:00 до 22:30 состоится концерт «Ассамблея звука России». На одной сцене выступят представители совершенно разных стилей: от этно-коллективов до музыкантов-виртуозов, играющих на электроскрипке и терменвоксе. А с 23:00 до 00:00 пройдут премьера музыкального проекта певицы Манижи и диджей-сет Константина Сидоркова.

Ночную эстафету подхватит музыкальный проект «Куртки Кобейна» — супергруппа, собранная из известных российских исполнителей. В программе участвуют Шура «Би-2», Тина Кузнецова (Zventa Svetana), Антон Севидов (Tesla Boy), Найк Борзов, Манижа, Андрей Звонков, Юрий Усачев, Дмитрий Ашман, Тамара Гвердцители, Ренарс Кауперс. Основной элемент сценографии шоу — куб из видеоэкранов, на которых в режиме реального времени художники создадут живые картины. Концерт пройдет с 00:00 до 01:00.

Тайны Вселенной и песни Высоцкого

Городские музеи, выставочные залы, школы искусств и парки подготовили лекции, экскурсии, концерты и мастер-классы. Они также пройдут в формате онлайн 4 и 5 ноября. С полной программой музеев в рамках «Ночи искусств» горожане могут ознакомиться на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров. К мероприятиям столичных парков можно присоединиться на их страницах в социальных сетях и YouTube-каналах.

Так, Лианозовский парк 4 ноября приглашает на онлайн-экскурсию в Музей славянской культуры имени Константина Васильева. За свою жизнь этот советский художник создал более 400 картин. Главными для него были былинные, мифологические и батальные сюжеты. Во время виртуальной экскурсии по залам музея участники познакомятся с наиболее известными произведениями Васильева из циклов «Русь былинная», «Кольцо нибелунга», а также с серией картин, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Экскурсию проведет директор музея Анатолий Доронин. Видео разместят в 16:00 на страницах парка в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Музей-усадьба «Люблино» и парк «Северное Тушино» предлагают пройти виртуальные мастер-классы по живописи. Участникам мастер-класса музея-усадьбы «Люблино» покажут художественные приемы, которые позволяют изображать парковые аллеи, передать изящество архитектурных форм и богатство интерьеров старинной усадьбы. Рисовать предстоит по фотографиям. Присоединиться к уроку можно 4 ноября в 16:00 в инстаграм-аккаунте усадьбы.

А мастер-класс парка «Северное Тушино» посвятят творчеству нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога. На нем расскажут об основных художественных приемах мастера, например эффекте свечения и технике импасто (густые мазки), и научат писать ночные пейзажи в стиле Ван Гога. Запись занятия опубликуют в тот же день в 20:00 на страницах зоны отдыха в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм». Для участия в мастер-классах необходимы бумага для рисования, карандаши, кисти и гуашь.

Узнать о том, как зарождаются звезды и галактики и как долго они существуют, можно будет на лекции Московского планетария. Профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга при МГУ Анатолий Засов разъяснит, каким образом ученые определяют возраст небесных тел и когда во Вселенной сформировались первые звездные системы. Трансляция лекции пройдет на YouTube-канале планетария 4 ноября. Начало в 18:00.

В это же время на YouTube-канале Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н.А. Островского покажут цикл мультфильмов под названием «Современные сказки мира». Они были созданы молодыми российскими мультипликаторами по мотивам лучших произведений современных детских писателей.

На странице Дома Гоголя в соцсети «ВКонтакте» 4 ноября в 19:00 состоится онлайн-встреча с писателем Владиславом Отрошенко. Он расскажет о своем романе «Приложение к фотоальбому». Произведение успешно издается не только в России, но и в США, Великобритании, Ирландии, Италии, Франции. Зрители узнают, как идет работа над его экранизацией.

В тот же день в 21:00 Государственный музей Владимира Высоцкого опубликует на своем YouTube-канале запись спектакля «40 лет без поэта» в постановке заслуженного артиста России Василия Мищенко. В нем рассказывается об основных вехах жизни и творчества Владимира Высоцкого.

В рамках «Ночи искусств» прозвучат музыкальные номера в исполнении воспитанников и преподавателей московских школ искусств. Насладиться лучшими произведениями Сергея Прокофьева, Амадея Моцарта, а также узнать любопытные факты из жизни этих выдающихся композиторов можно будет на страницах детской школы искусств «Центр» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук».

4 ноября с 12:00 до 19:00 там будет проходить онлайн-марафон познавательных лекций и концертов. А 5 ноября любителей музыки приглашают послушать этюды Ференца Листа, прелюдии Дмитрия Шостаковича, пьесы Петра Чайковского. Посмотреть видео выступлений можно будет в «Фейсбуке» с 17:00 до 19:30 на странице детской школы искусств имени А. С. Даргомыжского.

Акция «Ночь искусств» проводится по всей стране. В столице она пройдет уже в девятый раз. В 2020 году из-за пандемии коронавируса «Ночь искусств» впервые была организована в онлайн-формате. Тогда ее аудитория увеличилась в среднем в 10 раз по сравнению с традиционным, очным форматом, а общее количество зрителей московских мероприятий акции превысило 1,3 миллиона человек.

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