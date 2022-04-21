Культурно-образовательный проект «Русское пространство» стартует в Подмосковье

Цикл благотворительных концертов-лекций проекта «Русское пространство» пройдет в трех городах Московской области. Его откроет благотворительный концерт Dream team sextet, который состоится 2 мая в Музее-усадьбе Архангельское. Организатор культурной инициативы — фонд SoundOut.

По словам создателей проекта — музыкантов Антона и Елены Мойсеенко, он создан для детей и взрослых с целью популяризация русской культуры, способной объединять поколения.

«Первый этап проекта «Русское пространство» — конкурс рисунков по мотивам музыкальных произведений русских классиков. К участию в конкурсе мы приглашаем всех заинтересованных ребят – учеников школ искусств и художественных студий и просто тех, кто любит рисовать. Дети рисуют, параллельно открывают для себя новое, знакомятся с творчеством русских композиторов. Рисунки помогают развить интерес к русскому классическому искусству, являясь отражением эмоций и мыслей на заданную музыкальным произведением тему. Работы победителей конкурса будут транслироваться проекцией на благотворительных концертах, которые сможет посетить любой желающий, а еще за свои работы ребята получат памятные подарки», — объяснила Елена Мойсеенко. Она добавила, что проект задумывался, в том числе, и для того, чтобы сочинения классиков в исполнении профессиональных музыкантов смогли услышать те, кто не имеет финансовой возможности посетить обычный концерт. Для слушателей концертов «Русское пространство» выступят солисты оркестров БСО им. Чайковского, MusicAeterna, Национального филармонического оркестра России и Государственной академической симфонической Капеллы РФ.

2 мая на сцену выйдут Антон Мойсеенко (кларнет), Елена Мойсеенко (фортепиано), Иван Шатковский (фагот), Владислав Врублевский (гобой), Юлиана Падалко (флейта) и Алексей Сакович (валторна). Солисты исполнят известные произведения, расскажут о русских композиторах, их шедеврах. Гости вечера услышат сочинения Михаила Глинки, Модеста Мусоргского и Сергея Рахманинова. Особую атмосферу вечера помогут создать проекции рисунков участников конкурса.

Художник Аня Ходякова, г. Бийск

Художник Илья Ходяков, г. Бийск

Всего с апреля по июль 2022 года фонд SoundOut проведет 5 концертов русской классической музыки в Красногорске, Чехове и Красноармейске. Участники проекта — лауреаты международных конкурсов, солисты лучших оркестров России, а также профессор Московской консерватории Рувим Островский и искусствовед Мария Угольникова. На концертах прозвучат сочинения композиторов, творчество которых отражает яркие страницы отечественной культуры: Петра Чайковского, Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, Сергея Танеева и других.

Помимо музыкальной программы и конкурса рисунков, проект «Русское пространство» включает также образовательную часть: три бесплатных вебинара о русской культуре. Планируется, что в проекте примет участие не менее 500 человек. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подробности на сайте SoundOut.

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