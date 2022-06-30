Культурно-социальный проект «Русское пространство» завершится концертом российского пианиста Рувима Островского

5 июля в Музее-усадьбе Архангельское выступит известный пианист, искусствовед, профессор МГК им. П.И. Чайковского, заслуженный деятель искусств Республики Карелия Рувим Островский. На вечере прозвучат шедевры русской фортепианной музыки, написанные П.И. Чайковским.

«Русское пространство» — благотворительный проект фонда SoundOut, который проходит в Подмосковье при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его цель – популяризация русской культуры и, в частности, камерной музыки, написанной отечественными композиторами. Для гостей выступают музыканты БСО им. Чайковского, MusicAeterna, Национального филармонического оркестра России и Государственной академической симфонической Капеллы РФ.

Проект стартовал в мае 2022 года и уже успел собрать своих поклонников. Бесплатные концерты с участием солистов лучших оркестров России прошли в Красноармейске, Красногорске и Чехове.

Помимо музыкальной части, в проекте приняли участие дети, которые специально подготовили рисунки, выполненные по мотивам любимых классических музыкальных произведений русских композиторов.

«Мы приглашали всех заинтересованных ребят – учеников школ искусств и художественных студий по всей России а также тех ребят, кто любит рисовать. Рисунки помогают развить интерес к русскому классическому искусству. Мы получали детские работы со всей России. На инициативу откликнулись ребята из Москвы, Владивостока, Одинцово, Новокузнецка, Бийска, Сахалина, Калининграда, Таганрога и других городов. Более 100 детей прислали свои работы», — рассказала создатель проекта пианистка Елена Мойсеенко

5 июля в Архангельском в исполнении Рувима Островского прозвучат «Времена года» Петра Ильича Чайковского, которые являются своеобразным дневником композитора, где он запечатлел дорогие сердцу моменты жизни и картины природы и Шесть пьес опус 51: Салонный вальс, Полька, Шуточный менуэт, Ната-вальс, Романс и Сентиментальный вальс.

«Для нас большая честь, что в проекте согласился принять участие Рувим Аронович. Уверена, что и для зрителей это станет незабываемым музыкальным событием. Составляя программу вечера, мы думали, какие произведения выбрать для концерта. Решение было единогласным – остановиться на творчестве Чайковского. Петр Ильич оставил после себя богатое наследие для фортепиано, и это дает возможность сделать большую сольную программу из произведений великого композитора, который очень любим Островским», — добавила Елена Мойсеенко.

Вечер классической музыки можно посетить бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте: https://www.soundout.ru/concert5jul2022

Начало в 17:00.

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