«Культурную столицу года» будут выбирать не только эксперты, но и жители российских городов

Брифинг, посвященный первому этапу конкурса среди городов России на звание «Культурная столица года», состоялся в ИД «Аргументы и факты» 27 марта 2023 года. Проект, призванный способствовать культурному и социально-экономическому развитию российских городов, впервые заявил о себе в декабре 2022 года, а прием заявок на официальном сайте стартовал 3 марта 2023 года.

О первых результатах реализации проекта на брифинге рассказали:

депутат Государственной думы РФ, доктор экономических наук, профессор, председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков;

доцент Высшей школы культурной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук Александр Протасевич;

народный артист России, пианист, композитор Даниил Крамер;

директор Департамента комплексного развития территорий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Мария Синичич;

первый заместитель генерального директора ИД «Аргументы и факты» Марина Мишункина.

Модератором беседы стала бренд-директор ИД «Аргументы и Факты» Елена Мулланурова.

Звание «Культурная столица года» будет присуждаться ежегодно. Город-победитель будет носить его в течение года, следующего за годом проведения конкурса.

По состоянию на конец марта 2023 года в таких городах как Томск, Белгород, Новосибирск, Тула, Вологда и Чебоксары подготовка материалов на конкурс уже началась, по запросу их официальным представителям предоставлены коды доступа в электронную систему подачи заявок. Также более десяти городов официально уведомили Дирекцию конкурса о намерении принять участие в конкурсе, и еще более 15 рассматривают такую возможность. Александр Протасевич отметил, что вместе с городами в процессе активно участвуют администрации субъектов РФ.

- Конкурс стартовал совсем недавно, но на самом деле он имеет большую предысторию. Конкурсы подобного типа успешно проводятся по всему миру, в том числе и в России. Яркий пример – «Культурная столица Поволжья», проводившаяся в начале двухтысячных, во времена деятельности там полномочного представителя Президента РФ в ПФО Сергея Кириенко. Сейчас этот конкурс не проводится, но положительные эффекты от его реализации заметны до сих пор. Попытки вывести «Культурную столицу года» на федеральный уровень предпринимались неоднократно, но только в 2022 году - благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, это, наконец, стало возможным.

Сейчас мы видим, что каждому российскому городу есть, что предъявить миру. Но чтобы это было замечено и приносило ощутимую пользу жителям, необходимо использовать все возможные ресурсы для развития, в первую очередь – потенциал культуры. Содействие городам в этом - и есть главная цель «Культурной столицы года». Для координации и содействия в проведении конкурса сформирован Оргкомитет, в который входят представители заинтересованных федеральных органов власти, видные деятели культуры и бизнеса.

Николай Новичков отметил, что потенциальному городу-победителю важно показать свою способность грамотно распорядиться званием «Культурная столица года».

- Главное, что получит обладатель статуса - привлечение федерального внимания, - подчеркнул спикер. - Максимальное количество потенциальных конкурсантов – более восьмидесяти, поэтому конкуренция значительная. Важно, чтобы задел, который будет сформирован в этом году, помог мобилизовать административные команды, а городам - реализовывать свои амбиции. Сам процесс подготовки к конкурсу уже преобразует города в лучшую сторону.

Что касается финансовой поддержки города-победителя, то она будет, но я пока не готов озвучить конкретные суммы: работа в этом направлении ведется. Но все-таки хочу напомнить, что конкурс - погоня не за «коврижками», а за мечтой. Важно, что город собирается собой представлять в перспективе, как он распоряжается своим культурным потенциалом.

В своем эмоциональном выступлении Даниил Крамер обратил внимание на роль культуры в гармоничном развитии социума.

- В самый разгар Французский революции, когда войска революционеров штурмовали Париж, одного генерала спросили, понадобится ли подкрепление. Он ответил, что было бы куда действеннее сочинить ещё одну «Марсельезу», - рассказал пианист. - Дело в том, что культура - это и есть цивилизация. Поддерживая одно, мы поддерживаем и другое. Поэтому, когда мне позвонил Александр Протасевич и предложил сотрудничество с «Культурной столицей года», я сразу согласился. Я много гастролирую по России с 1983 года и прекрасно вижу проблемы культуры и образования, с которыми сталкиваются регионы. Не должно быть такого, что человек, находясь у себя на родине, чувствует себя человеком второго сорта, недостойным простейших цивилизационных, культурных благ. Одной из проблем СССР в свое время стали именно дисбалансы в культуре, которые повлекли за собой последствия и для экономики. К слову, в Древней Греции был мудрый подход к культуре даже в военном деле: чтобы быть воином, там надо было не только уверенно махать мечом и носить тяжелые доспехи, но и уметь сочинять стихи, играть на кифаре. Это было обязательное условие - без него генералы не были бы уверены, что воину есть, за что сражаться. Культура напрямую влияет на государственность, поэтому я очень серьезно отношусь к этому вопросу.

Мария Синичич рассказала о роли, которую играет в организации конкурса «Культурная столица года» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

- Министерство с большим удовольствием откликнулось на предложение принять участие в этом проекте, - отметила она. - Его запуск важен именно сейчас, потому что мы живем во времена тектонических сдвигов, когда опережающее развитие становится особенно важным. В заявках обязательно должны учитываться возможности, которые дает государство, и тогда все наши усилия успешно синхронизируются. Победа в конкурсе привлечет внимание государства к городу и обеспечение потребностей города в развитии.

Марина Мишункина рассказала о том, почему издательский дом «Аргументы и факты» решил поддержать конкурс «Культурная столица года»:

- Мы поддерживаем добрые инициативы, и этот конкурс к ним относится, потому что стимулирует не только соперничество, но и развитие регионов. Надо отметить, что в регионах у нас 68 редакций, и мы очень четко ощущаем, что происходит по всей стране, а не только в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе - в сфере культуры, которой посвящен один из шести наших базовых разделов в газете и на сайте. И у «АиФ» многомиллионная и преданная читательская аудитория на протяжении вот уже 45 лет. Поэтому мы хотим предложить на конкурс еще одну номинацию - «Выбор читателей «Аргументов и фактов»». Надеемся, что это придаст дополнительный стимул соревновательному процессу!

Кроме того, в брифинге приняли участие и рассказали о процессе заполнения заявок на участие в конкурсе «Культурная столица года» представители городов. Среди них - заместитель директора департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Ирина Соловьева, руководитель Туристского информационного центра Томска Светлана Козуб, начальник отдела культуры администрации городского округа «Город Калининград» Арина Шарафеева и начальник управления культуры и развития туризма города Чебоксары Людмила Маркова. В ходе обсуждения выяснилось, что Калининград может предложить россиянам много интересного как западный форпост России, а Чебоксары подготовили ряд праздничных мероприятий к 555-летию города, которое будет отмечаться в 2024 году.

- Уже сейчас конкурс помог нам скоординировать разные организации и подключить губернаторский блок, - рассказала Светлана Козуб. - Даже если Томск не победит, мы сможем обменяться с с другими городами теми технологиями, которые мы сейчас выработаем.

В завершении брифинга Александр Протасевич прокомментировал часто задаваемый вопрос - почему в конкурсе приглашаются к участию города с населением от 250 тысяч жителей.

- Мы все заинтересованы в том, чтобы конкурс охватывал максимальное количество городов, но вместе с тем нам важно и создать равные возможности для конкурсантов. Например, Москва и Санкт-Петербург в конкурсе участие не принимают, потому что они уже по определению столицы. Аналогичная ситуация и с малыми городами, для которых в будущем надо будет предусмотреть специальный механизм, чтобы сбалансировать силы и возможности. При этом важно отметить, что малые города - административные центры субъектов РФ - уже сейчас могут участвовать в конкурсе без ограничений по числу жителей.

Прием заявок на конкурс «Культурная столица года» завершится в 23:00 15 мая, после чего их оценкой займутся эксперты. Победители будут объявлены в сентябре 2023 года.

Инициатор конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Фото – Игорь ХАРИТОНОВ, ИД «АиФ»

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