Культурные события сентября

ФЕСТИВАЛИ

Фестиваль актуального научного кино ФАНК пройдет в Москве в сентябре

Взломай код

Страна медведей

Просвещение

Выгорание

С 15 по 30 сентября 2022 года при поддержке Министерства культуры РФ в Москве второй раз пройдет фестиваль актуального научного кино в России — ФАНК. Увидеть самые яркие научные киноновинки можно будет на нескольких столичных площадках — в “Каро Октябрь”, кинотеатре “Иллюзион”, кинотеатре “Пионер”.

Впервые в этом году ФАНК откроется фильмом российского производства — альманахом “16 способов изменить мир” (2022), созданным в Лаборатории научного кино. Это совместный проект ФАНК и режиссера Юлии Киселевой, реализованный при поддержке Министерства культуры РФ на базе Сколковского института науки и технологий. Зрители увидят 7 картин современных российских документалистов – “Чип внутри меня” (2022) Юлии Киселевой, “Ольга Ладыженская” Екатерины Еременко, “Страна медведей” и “Невидимая надежда” Дарьи Хреновой, “Будущее за нами”, “Ковчег” Станислава Ставинова, “Андрей Сахаров. По ту сторону окна” Дмитрия Завильгельского. Также впервые на фестивале будет показана культовая картина 60-х “9 дней одного года” (1962) с Алексеем Баталовым.

Международная программа будет представлена картинами-участниками крупнейших международных кинофестивалей: “В школе философов” швейцарского режиссера Фернана Мельгара о детях с особенностями развития, поступающих в школу; “Взломай код”, где поднимается тема гендерного неравенства в науке. В фильме “Миссия: Радость. Где найти счастье в трудные времена” два Нобелевских лауреата — Далай-лама и Дезмонд Туту делятся своим пониманием счастья и пытаются понять, как можно сохранять ощущение счастья в самые сложные, турбулентные времена.

В этом году Приз зрительских симпатий будет носить имя Лины Штерн, выдающегося биохимика и физиолога, первой женщины, которая стала действительным членом Академии Наук СССР.

Хедлайнер израильской хип-хоп и соул-сцены Echo выступит на фестивале New Israeli Sound в Москве

Фестиваль актуальной израильской музыки и культуры New Israeli Sound пройдет в Москве 4 сентября в Еврейском музее и центре толерантности. В этом году на фестиваль организаторы привезут популярную хип-хоп-исполнительницу из Тель-Авива Echo. Также на сцену выйдет российская инди-группа «Интурист», а авторские диджей-сеты представит постоянный резидент программы Leto, Shalom! — сообщество «Сила Винила».

Эко Моргенштерн — одна из самых заметных представительниц израильской музыкальной хип-хоп-сцены, бывшая участница модной танцевальной электронной группы Echo & Tito. Ее синглы возглавляют самые престижные чарты страны, а саундтрек к сериалу «Командир», записанный совместно с Нога Эрез, был номинирован на премию «Оскар» и получил более 20 000 ежедневных прослушиваний на ведущих стриминговых платформах. Этим летом MC презентовала фит со всемирно известным электронным дуэтом Red Axes — трек Flawless. Впервые в этом году Echo привезет с собой в Москву свою новую группу, сейчас это один из самых ярких коллективов в Израиле.

Когда: 4 сентября.

Grand Skate Tour

Международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour пройдет в Москве со 2 по 11 сентября. В фестивале примут участие 5 тысяч участников из 25 стран мира и 30 регионов России. Лучшие спортсмены, как профессионалы, так и любители, соберутся, чтобы показать невероятные трюки и принять участие в соревнованиях в 7 дисциплинах в 4 олимпийских и неолимпийских видах спорта: скейтбординг, самокатный спорт, роллер-спорт и лонгбординг.

Практически вся территория ВДНХ превратится в огромное пространство для катания: у центрального входа на ВДНХ появится уникальный арт-объект для катания на роликах, самокате и скейтборде, образованный из букв «МОСКВА», а у Павильона 57 будет спроектирован гигантский скейт-парк площадью свыше 900 м2. В рамках фестиваля пройдет массовый забег на роликах Roller Night, его старт — на вертолетной площадке.

Помимо зрелищных спортивных состязаний, зрителей ждет кинотеатр под открытым небом с премьерами фильмов об экстремальных видах спорта, открытый лекторий с российскими и международными экспертами в сфере экшен-спорта, урбанистики и паркостроения, выставка экшен-спорт фотографии российских и зарубежных фотографов.

Фестиваль Grand Skate Tour станет крупнейшим спортивным событием года и будет интересен не только тем, кто не представляет своей жизни без катания и адреналина, но и всем любителям активного образа жизни.

Когда: 2 — 11 сентября.

Фестиваль национальных оркестров России в Кремле

Фестиваль национальных оркестров России впервые состоится в Государственном Кремлевском Дворце. На сцене выступят ведущие национальные музыкальные коллективы из 15 регионов России, в том числе Национальный оркестр народных инструментов России им. Осипова, Русский народный ансамбль «Россия» им. Зыкиной, Русский народный оркестр «Малахит», Оркестр русских народных инструментов «Метелица», Оркестр русских народных инструментов Белгородской филармонии, Оркестр русских народных инструментов им. Калинина, Калининградский областной оркестр русских народных инструментов, Оркестр народных инструментов Республики Татарстан, Национальный оркестр Калмыкии, Оркестр чеченских народных инструментов Чеченской филармонии, Национальный оркестр народных инструментов РСО-Алания им. Газданова и другие известнейшие коллективы. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ.

Впервые в Кремле будут звучать русская балалайка и башкирский курай, татарская думбра и чеченский пондар, калмыцкая домбра и осетинский дала-фандыр. Вместе с оркестрами на сцену выйдут популярные артисты Аскар Абдразаков, Алексей Татаринцев, Екатерина Гусева, Андрей Мерзликин, Сергей Войтенко, Надежда Крыгина и другие.

КИНО

«Преступления будущего»

В российский прокат выходит фантастический триллер «Преступления будущего» от легендарного режиссера Дэвида Кроненберга. Фильм стал участником конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2022. В главных ролях: Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт.

Действия картины происходят в ближайшем будущем, где тела людей эволюционируют и мутируют — некоторые перестали чувствовать боль, у некоторых вырастают нео-органы. Демонстрируя метаморфозы собственного тела, художник Сол (Вигго Мортенсен) вместе со своей партнёршей Каприс (Леа Сейду) устраивают шокирующие перформансы. Вскоре их представлениями начинает интересоваться полиция нравов.

Когда: с 1 сентября.

«Красная Шапочка»

Долгожданная премьера российского блокбастера «Красная Шапочка». Зрителей ждет приквел знаменитой сказки Шарля Перро, в котором главная героиня открывает тайну своего происхождения, находясь на пороге взросления. В фильме поднимается очень важная социальная тема подростковых переживаний и поисков себя, а также эмоциональной связи с родителями. В главных ролях этого семейного приключенческого фильма в жанре фэнтези заняты известнейшие российские артисты Алексей Серебряков, Юрий Чурсин, Екатерина Климова, Ирина Розанова, Данила Якушев, Нино Нинидзе, Павел Кузьмин, Владимир Долинский, Иван Кокорин и другие. Роль Красной Шапочки исполнила 16-летняя Таисия Калинина.

Когда: с 22 сентября.

«Поехали!»

Французская комедия «Поехали!» от режиссера Дидье Барсело рассказывает об удивительном путешествии женщины средних лет, которая на несколько дней застревает в своей машине из-за острого приступа тревожности. Приключения начинаются, когда машину вместе с Луиз (Марина Фоис) угоняет очаровательный молодой преступник Поль (Бенжамен Вуазен). Этой парочке предстоит смириться с вынужденным соседством, а также помочь друг другу решить проблемы, из-за которых они стали заложниками одного автомобиля.

Картина понравится поклонникам роуд-муви, а также тем, кто по достоинству оценил нашумевшую драму Юхо Куосманена «Купе номер 6» с Юрой Борисовым в главной роли. Несмотря на более комический сюжет «Поехали!» точно так же сталкивает героев-антиподов, демонстрируя невозможность и боль одиночества.

Когда: с 15 сентября.

ВЫСТАВКИ

Выставка подросткового проекта Каскад «МиГ»

В Музее Москвы откроется выставка «МиГ» — совместная выставка групп «Музей и Город», «Музей̆ и Город: ТоПоС», «Тело и звук» и Deaf Teens проектной школы для подростков «Каскад». Экспозиция фиксирует момент в процессе исследования себя и города: наблюдения за окружающим миром и индивидуальные переживания пересекаются с интересом к событиям настоящего, прошлого и будущего.

Выставка пытается «остановить мгновение», отразить мысли и действия на временной оси. В инсталляциях, видеоарте, фотографиях и перформансах молодые художники воспроизводят взгляд современного подростка в мгновении творчества и исследования, как бы объединяя моментальное с длительным.

Работа лаборатории Deaf Teens проходит при поддержке фонда «Свет».

Когда: 6 сентября — 16 октября.

“ВЫПУСК’22”. Молодые московские художники в парке “Зарядье”

Проект соберет на одной площадке 14 московских ВУЗов, специализирующихся на профессиональном обучении художников. Междисциплинарная выставка представит различные художественные школы и направления, разные техники и жанры изобразительного искусства. Экспозиция объединит живопись и графику, скульптуру и иллюстрацию, керамику, текстиль, сценографию, фэшн и продакт дизайн, видеоарт и прототипы компьютерных игр. Экспонаты — дипломные работы этого года, отобранные совместно кураторской командой парка с представителями каждого вуза.

Когда: 10 сентября — 6 ноября.

“Здесь и сейчас”

Ежегодный смотр современного искусства «Здесь и сейчас» второй раз подряд проходит вне стен музеев и галерей. Работы его участников размещаются на площадях и улицах, гармонично встраиваясь в существующий городской ландшафт и делая современное искусство ближе к жителям города.

В этом году проект расширяет свою географию: арт-объекты его участников появятся в удаленных от центра районах столицы. А на художественной карте Москвы возникнут новые точки притяжения. «Здесь и сейчас» — история о том, как искусство меняет не только центральные кварталы, но и вполне типовую застройку жилых массивов. Работы современных художников трансформируют привычный пейзаж, превращая площади и улицы из обыденных в самобытные, живые, находящиеся в постоянном диалоге с архитектурным пейзажем столицы.

Среди участников этого года: Адиль Алиев, Диана Воуба, Кирилл Стефанов, Александр Повзнер, Дмитрий Аске.

Когда: 8 сентября — 4 ноября.

“Москва без окраин. Арбат”

Выставка «Москва без окраин. Арбат» откроется в Музее Москвы уже в сентябре. Центральный вопрос новой экспозиции — что такое старое и новое в городе? — будет рассматриваться через историю становления, разрушения и переустройства района Арбат. Уникальные архивы проектов Старого и Нового Арбата и истории знаменитых арбатских переулков будут соседствовать с личными историями и воспоминаниями жителей, семейными реликвиями и фотографиями.

Когда: 30 сентября — 5 февраля.

ДЕТЯМ

Новый сезон в Детском центре Музея Москвы

В сентябре стартует новый сезон мероприятий Детского центра Музея Москвы — главной лаборатории по исследованию города для детей от 0 до 17 лет. В программе нового сезона представлены групповые, школьные и каникулярные программы, интерактивные прогулки, спектакли, сезонные праздники, дни рождения и занятия москвоведением, современными танцами, иллюстрацией и рисованием, актерским мастерством, сценическим движением, а также лекции по истории искусств и многое другое.

В новом сезоне дети познакомятся с выставками музея, создадут собственные проекты, встретятся с интересными людьми, займутся творчеством, а также будут играть, общаться, фантазировать, изобретать, смотреть и придумывать фильмы и спектакли, отмечать дни рождения и праздники. Словом, с каждым днем все больше открывать для себя Москву.

Когда: 1 сентября 2022 — 28 мая 2023.

Интерактивное занятие «Загадочная Преображенка» Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский»

3 сентября в рамках событийной программы к выставке «Москва без окраин. Преображенка» на площадке Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский» состоится интерактивное занятие «Загадочная Преображенка» для детей от 7 до 12 лет и их родителей, посвященное истории района.

Вместе с Даниилом Силенко, старшим научным сотрудником и опытным экскурсоводом Музея Москвы, участники занятия узнают множество интересных фактов о районе, познакомятся с его архитектурой, разгадают самые интересные тайны, выяснят, где производили лампочки для Кремлевских звезд, куда подевалась речка Хапиловка, где жили цари и митрополиты и где можно увидеть настоящий паровоз. Кроме того, всех участников ждет игра в музейное лото и познавательная экскурсионная прогулка по окрестностям Дворца творчества.

Возраст: 7–12 лет.

Продолжительность: 1 час 20 минут.

Когда: 3 сентября.

Активная осень в «КидБурге»

С 1 сентября в «КидБурге» по выходным детей ждут классные игры, веселые челленджи, викторины и флешмобы. Например, командные лыжи, где нужно как можно быстрее пройти дистанцию по прямой; шоу фокусов; гигантское домино и не менее гигантские крестики-нолики; челлендж «Подай стакан воды», где с помощью раскатанного рулона бумаги нужно подтянуть к себе стакан, до краёв наполненный водой и — обязательно — лотерея, где каждый участник может победить и получить приз.

А для самых маленьких посетителей города профессий каждые выходные — показы спектаклей про милую девочку Соню и ее друзей.

И, конечно, всех ждет увлекательное путешествие по городу профессий и знакомство с разными специальностями — от стоматолога, влогера, пожарного, дизайнера, инженера-испытателя до beauty-стилиста.

КНИГИ

Йохан Икс «Бюро. Пий XII и евреи: секретные досье Ватикана»

Споры о папе Пие XII, главе Ватикана в годы Второй мировой войны, не утихают до сих пор. Знал ли папа о Холокосте? Если знал, то что предпринимал для помощи жертвам? Почему он ни разу не выступил с публичным протестом? В 2020 году нынешний папа Франциск досрочно рассекретил архивы Пия XII, чтобы дать возможность исследователям найти ответы на эти и другие вопросы о противоречивом периоде ватиканской политики.

Йохан Икс более двадцати лет работает в ватиканских архивах. Кто лучше него может рассказать об этих документах? Опираясь на достоверные свидетельства, автор реконструирует события, в которых Пий XII и Бюро, его ближайшие соратники, были главными действующими лицами. И стремится раскрыть одну из еще неразгаданных тайн Второй мировой войны. Написанная ярко и увлекательно, книга будет интересна не только специалистам, но и широкому кругу читателей.

ДРУГОЕ

Дискуссия к закрытию выставки «Москва без окраин. Преображенка»

«Новая жизнь шедевров промышленной архитектуры: с чистого листа или …?»

Когда производство уходит из оживленных городских районов, в оставленные здания пробирается новая жизнь. Насколько прошлое способно повлиять на новые функциональные программы зданий бывшего прома и как оно проявляет себя? И может ли выразительная архитектура быть чистым листом?

Участники рассмотрят примеры Дома культуры ГЭС-2 и Электрозавода и обсудят, как исследования истории места и работа с теми, кто с этой историей связан, влияют на формирование образа будущего здания, его программы и даже экономической модели.

Когда: 9 сентября (пт), 19:00.

«Музей района: каким его видят жители, краеведы и городские активисты?»

Многие районные сообщества, активисты и профессионалы экспериментируют с формами выражения своей связи с местом, где они живут и работают: исследовательские лаборатории, экскурсии, выставки и телеграм-чаты. За прошедший год проект Музея Москвы «Москва без окраин» провел три выставки о районах и каждый раз по окончании выставки возникал запрос на перенос экспозиции в район. Хотя у команды проекта нет цели производить прототипы районных музеев, мы пригласили к обсуждению людей, которые разными способами работают с темой районных историй и локальности, чтобы вместе порассуждать о запросе на музей района и о том, какие воплощения он может принимать сегодня.

Когда: 27 сентября 2022, 19:00.

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