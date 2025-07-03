VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМосква«Культурные Среды»: летние ритмы

«Культурные Среды»: летние ритмы

editor
By editor
84
Мария Тарасевич, Антон Наумов, Ирина Гурницкая и Амария
Мария Тарасевич, Антон Наумов, Ирина Гурницкая и Амария

В столичном MODUS Hall впервые за пять лет существования творческого проекта Марии Тарасевич и Амарии прошел летний вечер «Культурных Сред». Патронессой события выступила Председатель Всемирной Ассоциации Предпринимателей Евразии и Африки (WAEEA), известный продюсер Ирина Гурницкая.

Квартет Святослава Текучёва и Светлана-Артемьева
Квартет Святослава Текучёва и Светлана-Артемьева

В музыкальной программе приняли участие: квартет маэстро Святослава Текучёва с солистами – Ростиславом Кочетовым (труба), Светланой Артемьевой, обладательницей Гран-При Всероссийского конкурса эстрадных вокалистов «Шлягер», и блестящий певец и артист Антон Наумов (группа «Премьер-министр»), под песни которого не танцевать было просто невозможно! Специальным подарком для находившегося среди гостей именинника прозвучала песня из репертуара Марка Бернеса в великолепном исполнении Светланы Артемьевой.

Ирина Гурницкая и Александр Смагин
Ирина Гурницкая и Александр Смагин

Настоящим сюрпризом стал анонс сборника стихотворений Ирины Гурницкой «Энергия Любви». Патронесса вечера успела получить несколько сигнальных экземпляров книги из типографии и вручила их победителям суперфинала традиционной Интеллектуальной викторины «Культурных Сред». Призеров викторины ожидал целый набор подарков от партнеров: шоколадного ателье La Princesse Choco Аллы Комиссаровой, Ветлужского завода минеральных вод (природную минеральную воду представила тележурналист Елена Ищеева) и ресторана турецкой кухни «Стамбул Сити» Светланы Кононовой.

Елена Ищеева (Ветлуга)
Елена Ищеева (Ветлуга)

Вечер прошел в праздничной атмосфере. Энергия любви, давшая название сборнику стихотворений Ирины Гурницкой, буквально охватила пространство MODUS Hall, и после зажигательного выступления Антона Наумова новые и постоянные гости проекта еще долго не расходились, впечатленные ярким летним событием, которое, по мнению довольно искушенной публики, стало одним из лучших в истории «Культурных Сред».

Наталья Тингаева и Алла Комиссарова
Наталья Тингаева и Алла Комиссарова

Фото © Станислав КВАСКОВ

Предыдущая статья
Тысячи участников создали 700 модных образов для «Сенных людей»
Следующая статья
ЦСИ Винзавод выпустил книгу-каталог к выставке «Границы видимости»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru