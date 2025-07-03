«Культурные Среды»: летние ритмы

В столичном MODUS Hall впервые за пять лет существования творческого проекта Марии Тарасевич и Амарии прошел летний вечер «Культурных Сред». Патронессой события выступила Председатель Всемирной Ассоциации Предпринимателей Евразии и Африки (WAEEA), известный продюсер Ирина Гурницкая.

В музыкальной программе приняли участие: квартет маэстро Святослава Текучёва с солистами – Ростиславом Кочетовым (труба), Светланой Артемьевой, обладательницей Гран-При Всероссийского конкурса эстрадных вокалистов «Шлягер», и блестящий певец и артист Антон Наумов (группа «Премьер-министр»), под песни которого не танцевать было просто невозможно! Специальным подарком для находившегося среди гостей именинника прозвучала песня из репертуара Марка Бернеса в великолепном исполнении Светланы Артемьевой.

Настоящим сюрпризом стал анонс сборника стихотворений Ирины Гурницкой «Энергия Любви». Патронесса вечера успела получить несколько сигнальных экземпляров книги из типографии и вручила их победителям суперфинала традиционной Интеллектуальной викторины «Культурных Сред». Призеров викторины ожидал целый набор подарков от партнеров: шоколадного ателье La Princesse Choco Аллы Комиссаровой, Ветлужского завода минеральных вод (природную минеральную воду представила тележурналист Елена Ищеева) и ресторана турецкой кухни «Стамбул Сити» Светланы Кононовой.

Вечер прошел в праздничной атмосфере. Энергия любви, давшая название сборнику стихотворений Ирины Гурницкой, буквально охватила пространство MODUS Hall, и после зажигательного выступления Антона Наумова новые и постоянные гости проекта еще долго не расходились, впечатленные ярким летним событием, которое, по мнению довольно искушенной публики, стало одним из лучших в истории «Культурных Сред».

Фото © Станислав КВАСКОВ