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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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«Культурные Среды» отправились в весеннее путешествие

editor
By editor
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Мария Тарасевич, Владлен Золотарев и Амария
Мария Тарасевич, Владлен Золотарев и Амария

Очередной и, как всегда, незабываемый вечер проекта «Культурные Среды» Марии Тарасевич и Амарии в Modus Hall не оставил равнодушных, и это, в первую очередь, благодаря Патрону события — Владлену Золотареву (ABIPA).

Алена и Владлен Золотаревы
Алена и Владлен Золотаревы

Известный бизнесмен, поддерживающий благотворительные фонды «Подари жизнь» и «Алеша», творчески подошел к сценарному решению и не только придумал звуковой интерактив по теме вечера – Путешествия и вопросы традиционной Интеллектуальной викторины, но и блиц – суперфинал, главным призом которого стал эксклюзивный компас с солнечными часами и памятной надписью от компании АБИПА и Культурных Сред.

Анаит Погосян
Анаит Погосян

Музыкальное пиршество устроили великолепная Soul певица, звезда телепроекта «Голос» и вокального конкурса «Славянский Базар», композитор, автор песен и просто красавица Анаит Погосян и «Alexander Dovgopoly Project» -блестящий музыкант, саксофонист и флейтист, лауреат международных джазовых фестивалей, ярчайший представитель Smooth Jazz – Funk/Fusion сцены Москвы – Александр Довгополый со своим сольным проектом подарил гостям невероятные эмоции и настоящий драйв!

Alexander Dovgopoly Project
Alexander Dovgopoly Project

Вечер по традиции прошел при поддержке шоколадного ателье Аллы Комиссаровой «La Princesse Choco».

Мария Тарасевич с «туфелькой» от «La Princesse Choco»
Мария Тарасевич с «туфелькой» от «La Princesse Choco»

И – уже во второй раз – с участием творческих мастерских сестер Еременко: юная художница Дарья Еременко написала специально для события картину «Море после шторма», а ее сестра Мария вновь порадовала гостей эксклюзивными аксессуарами – сумочками и елочными игрушками ручной работы.

Дарья и Мария Еременко
Дарья и Мария Еременко

Атмосфера была радостной, и, как отметил Владлен Золотарев в самом конце программы: «Сегодняшний вечер напомнил о том, что самые важные связи — те, что соединяют сердца людей через музыку, искусство, совместные переживания».

Фото © Станислав КВАСКОВ

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