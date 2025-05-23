«Культурные Среды» отправились в весеннее путешествие

Очередной и, как всегда, незабываемый вечер проекта «Культурные Среды» Марии Тарасевич и Амарии в Modus Hall не оставил равнодушных, и это, в первую очередь, благодаря Патрону события — Владлену Золотареву (ABIPA).

Известный бизнесмен, поддерживающий благотворительные фонды «Подари жизнь» и «Алеша», творчески подошел к сценарному решению и не только придумал звуковой интерактив по теме вечера – Путешествия и вопросы традиционной Интеллектуальной викторины, но и блиц – суперфинал, главным призом которого стал эксклюзивный компас с солнечными часами и памятной надписью от компании АБИПА и Культурных Сред.

Музыкальное пиршество устроили великолепная Soul певица, звезда телепроекта «Голос» и вокального конкурса «Славянский Базар», композитор, автор песен и просто красавица Анаит Погосян и «Alexander Dovgopoly Project» -блестящий музыкант, саксофонист и флейтист, лауреат международных джазовых фестивалей, ярчайший представитель Smooth Jazz – Funk/Fusion сцены Москвы – Александр Довгополый со своим сольным проектом подарил гостям невероятные эмоции и настоящий драйв!

Вечер по традиции прошел при поддержке шоколадного ателье Аллы Комиссаровой «La Princesse Choco».

И – уже во второй раз – с участием творческих мастерских сестер Еременко: юная художница Дарья Еременко написала специально для события картину «Море после шторма», а ее сестра Мария вновь порадовала гостей эксклюзивными аксессуарами – сумочками и елочными игрушками ручной работы.

Атмосфера была радостной, и, как отметил Владлен Золотарев в самом конце программы: «Сегодняшний вечер напомнил о том, что самые важные связи — те, что соединяют сердца людей через музыку, искусство, совместные переживания».

Фото © Станислав КВАСКОВ