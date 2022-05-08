Kupol Gallery: Выставка Ахры Аджиниджала

В пространстве Kupol Gallery — показ работ абхазского художника Ахры Аджиниджала, проект подготовлен совместно с московскими коллекционерами, которые предоставили для выставки работы из своих собраний.

Работы Ахры Аджиниджала, уроженца солнечной страны Абхазии, сразу обращают на себя внимание своей многоцветностью и яркостью. Художник работает в трёх главных для себя жанрах: натюрморте, пейзаже и в жанре обнаженной женской модели (ню). Его авторская манера поражает светоносностью цвета. Его работы можно сравнить с витражами или перегородчатыми эмалями: в большой части композиций художника значительные по площади цветовые плоскости отделены друг от друга массивными или тонкими контурными линиями. Именно так при ближнем рассмотрении витражи или перегородчатые эмали, где разноцветные стеклянные (или эмалевые) вставки разделены свинцовыми перегородками.

В 1982 году окончил Сухумское художественное училище. С 1982 по 1987 год учился в отделение истории искусств исторического факультета в МГУ им. М. В. Ломоносова. Параллельно занимался графикой и живописью. Некоторое время брал уроки у известного российского художника Дмитрия Лиона. В 1987 году защитил диплом по истории современного искусства Абхазии (руководитель: А. И. Морозов). Во время учёбы в университете носил фамилию Джинджолия. С 1987 по 1992 год работал в искусствоведческом журнале «Искусство Абхазии». Автор более пятидесяти статей и заметок, опубликованных в Абхазии и России. Вместе с тем занимался книжной и журнальной графикой.

Выставка завершит работу 26 мая.

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