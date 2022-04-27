КУРАТОРАМИ КОНКУРСА «ЭКОСИСТЕМА ГОРОДА» СТАЛИ 11 ИЗВЕСТНЫХ АРХИТЕКТОРОВ

Стали известны имена 11 кураторов федерального архитектурного конкурса «Экосистема Города». Кураторами выступили лидеры индустрии «архитектура и урбанистика».

Продолжается федеральный архитектурный конкурс «Экосистема Города», который проводят Роскультцентр и компания «Культура потребления» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В апреле завершился бесплатный образовательный онлайн-курс из 26 лекций от ведущих специалистов креативной индустрии, заявки на который подали более 600 молодых архитекторов и урбанистов — участников конкурса. В рамках курса спикеры подняли актуальные вопросы и темы, разобрали новейшие методики работы и инновационные подходы к проектированию, рассказали о собственном опыте, дали примеры из практики.

Следующий этап конкурса посвящен разработке проектов по развитию территорий под наставничеством 11 профессиональных архитекторов. Итогом станет защита работ перед жюри, а пять лучших проектов будут реализованы в срок до 2026 года и станут частью новой комфортной городской среды в 5 регионах РФ: Липецкой, Тульской, Нижегородской, Архангельской областях и в Пермском крае.

«Мы рады, что кураторами конкурса «Экосистема Города» стали ведущие урбанисты, архитекторы, формирующие тенденции развития отрасли, профессионалы, реализующие яркие идеи развития города. Это будет интересная работа: результатом станут реальные проекты, адаптированные под архитектурные запросы регионов», — отметила руководитель Роскультцентра и директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

Кураторы и объекты конкурса «Экосистема Города»:

Липецкая область. В рамках конкурса будет разработан проект реновации Липецкой областной универсальной научной библиотеки и благоустройство прилегающей территории. Руководить работой участников конкурса будут Ксения Раковская (выпускница МАРХИ и Aalto School, основатель мастерской Rakovskaya.Suliman architects, сооснователь инициативной группы МАРХИ «Точка зрения») и Юлия Лисенкова (член Союза Московских Архитекторов, доцент кафедры Основ архитектурного проектирования МАРХИ).

Тульская область. Участники конкурса будут работать над проектом Тульского областного центра молодежи. Кураторами выступят Олег Шапиро (сооснователь архитектурного бюро WOWHAUS, советник МАРШ) и Дарья Можаева (архитектор архитектурного бюро WOWHAUS).

Пермский край. В Перми будет разработан проект спортивного комплекса «Комета». Руководить творческим процессом будут Егор Глебов (лектор модуля Цифровая Культура (Digital Culture), магистратура МАРШ, куратор курсов «BIM для Архитектора» и «BIM для Девелопера» МАРХИ) и Павел Мельник (член президиума Союза архитекторов России, основатель бюро MART Architects).

Архангельская область. Благоустройство территории около Дома Молодежи Архангельской области пройдет под руководством Екатерины Гольдберг (партнер архитектурной студии Orchestra Design, основанной совместно с Эдуардом Моро) и Виктории Молокиной (архитектор архитектурной студии Orchestra Design).

Нижегородская область. Проектами реконструкции здания библиотеки им. Н.А. Добролюбова и прилегающей к ней территории будут руководить Петр Толпин (руководитель отдела развития и спецпроектов Объединения «Манеж», CEO архитектурного бюро DD:A|D), Сергей Станкевич (основатель архитектурного бюро Stankevich.design, помощник губернатора Псковской области по территориальному развитию) и Юрий Ермаков (доцент кафедры основы архитектурного проектирования МАРХИ).

По результатам портфолио и выполненного домашнего задания кураторы отберут авторов 50 лучших работ и сформируют 5 команд. Под руководством кураторов команды проведут предпроектный анализ объектов, сформулируют задачи и скорректируют техническое задание на проектирование. Для финализации задач будут организованы онлайн-встречи со студентами, кураторами и представителями региона. После этого кураторы определят основной вектор работы над проектом и проведут выездной воркшоп, который станет кульминационной точкой работы над проектами.

«Образовательный этап проекта показал, что в России есть множество талантливых молодых специалистов, у которых сформирован запрос на получение новых знаний, обмен опытом и укрепление профессиональных компетенций. Мы надеемся, что следующий этап будет не менее обнадеживающим и продуктивным, а результатом работы под началом ведущих специалистов индустрии станет появление новых имен в регионах России — блестящей генерации архитекторов и урбанистов, которые будут заниматься развитием городской среды на местах», — СЕО компании «Культура потребления» Дария Женихова.

«Мы с нетерпением ждем старта очного этапа конкурса, когда участники смогут разработать проекты под наставничеством ведущих архитекторов России. Мы создали для ребят все необходимые условия, чтобы они могли развить свои навыки в рамках образовательного курса и применить полученные знания при разработке объектов для регионов», — поделилась руководитель проекта «Экосистема Города», начальник управления развития креативных индустрий в регионах Роскультцентра Ольга Шубникова.

Для справки:

«Экосистема Города» создает условия для самореализации и формирования профессионального сообщества, развивает управленческие компетенции молодых специалистов, создает акселерационную программу для архитектурных и урбанистических проектов в регионах РФ.

Для представителей регионов платформа конкурса становится сервисом для формирования запроса на ревитализацию территорий и получения современных архитектурных решений и привлечению к решению вопросов городского развития молодых профессионалов, научного сообщества и бизнес. Платформа станет акселератором урбанистических проектов и кузницей высокопрофессиональных кадров.

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