КУРАТОРАМИ КОНКУРСА «ЭКОСИСТЕМА ГОРОДА» СТАЛИ 11 ИЗВЕСТНЫХ АРХИТЕКТОРОВ

Стали известны имена 11 кураторов федерального архитектурного конкурса «Экосистема Города». Кураторами выступили лидеры индустрии «архитектура и урбанистика».
Продолжается федеральный архитектурный конкурс «Экосистема Города», который проводят Роскультцентр и компания «Культура потребления» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В апреле завершился бесплатный образовательный онлайн-курс из 26 лекций от ведущих специалистов креативной индустрии, заявки на который подали более 600 молодых архитекторов и урбанистов — участников конкурса. В рамках курса спикеры подняли актуальные вопросы и темы, разобрали новейшие методики работы и инновационные подходы к проектированию, рассказали о собственном опыте, дали примеры из практики.
Следующий этап конкурса посвящен разработке проектов по развитию территорий под наставничеством 11 профессиональных архитекторов. Итогом станет защита работ перед жюри, а пять лучших проектов будут реализованы в срок до 2026 года и станут частью новой комфортной городской среды в 5 регионах РФ: Липецкой, Тульской, Нижегородской, Архангельской областях и в Пермском крае.
«Мы рады, что кураторами конкурса «Экосистема Города» стали ведущие урбанисты, архитекторы, формирующие тенденции развития отрасли, профессионалы, реализующие яркие идеи развития города. Это будет интересная работа: результатом станут реальные проекты, адаптированные под архитектурные запросы регионов», — отметила руководитель Роскультцентра и директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.
Кураторы и объекты конкурса «Экосистема Города»:
- Липецкая область. В рамках конкурса будет разработан проект реновации Липецкой областной универсальной научной библиотеки и благоустройство прилегающей территории. Руководить работой участников конкурса будут Ксения Раковская (выпускница МАРХИ и Aalto School, основатель мастерской Rakovskaya.Suliman architects, сооснователь инициативной группы МАРХИ «Точка зрения») и Юлия Лисенкова (член Союза Московских Архитекторов, доцент кафедры Основ архитектурного проектирования МАРХИ).
- Тульская область. Участники конкурса будут работать над проектом Тульского областного центра молодежи. Кураторами выступят Олег Шапиро (сооснователь архитектурного бюро WOWHAUS, советник МАРШ) и Дарья Можаева (архитектор архитектурного бюро WOWHAUS).
- Пермский край. В Перми будет разработан проект спортивного комплекса «Комета». Руководить творческим процессом будут Егор Глебов (лектор модуля Цифровая Культура (Digital Culture), магистратура МАРШ, куратор курсов «BIM для Архитектора» и «BIM для Девелопера» МАРХИ) и Павел Мельник (член президиума Союза архитекторов России, основатель бюро MART Architects).
- Архангельская область. Благоустройство территории около Дома Молодежи Архангельской области пройдет под руководством Екатерины Гольдберг (партнер архитектурной студии Orchestra Design, основанной совместно с Эдуардом Моро) и Виктории Молокиной (архитектор архитектурной студии Orchestra Design).
- Нижегородская область. Проектами реконструкции здания библиотеки им. Н.А. Добролюбова и прилегающей к ней территории будут руководить Петр Толпин (руководитель отдела развития и спецпроектов Объединения «Манеж», CEO архитектурного бюро DD:A|D), Сергей Станкевич (основатель архитектурного бюро Stankevich.design, помощник губернатора Псковской области по территориальному развитию) и Юрий Ермаков (доцент кафедры основы архитектурного проектирования МАРХИ).
По результатам портфолио и выполненного домашнего задания кураторы отберут авторов 50 лучших работ и сформируют 5 команд. Под руководством кураторов команды проведут предпроектный анализ объектов, сформулируют задачи и скорректируют техническое задание на проектирование. Для финализации задач будут организованы онлайн-встречи со студентами, кураторами и представителями региона. После этого кураторы определят основной вектор работы над проектом и проведут выездной воркшоп, который станет кульминационной точкой работы над проектами.
«Образовательный этап проекта показал, что в России есть множество талантливых молодых специалистов, у которых сформирован запрос на получение новых знаний, обмен опытом и укрепление профессиональных компетенций. Мы надеемся, что следующий этап будет не менее обнадеживающим и продуктивным, а результатом работы под началом ведущих специалистов индустрии станет появление новых имен в регионах России — блестящей генерации архитекторов и урбанистов, которые будут заниматься развитием городской среды на местах», — СЕО компании «Культура потребления» Дария Женихова.
«Мы с нетерпением ждем старта очного этапа конкурса, когда участники смогут разработать проекты под наставничеством ведущих архитекторов России. Мы создали для ребят все необходимые условия, чтобы они могли развить свои навыки в рамках образовательного курса и применить полученные знания при разработке объектов для регионов», — поделилась руководитель проекта «Экосистема Города», начальник управления развития креативных индустрий в регионах Роскультцентра Ольга Шубникова.
Для справки:
«Экосистема Города» создает условия для самореализации и формирования профессионального сообщества, развивает управленческие компетенции молодых специалистов, создает акселерационную программу для архитектурных и урбанистических проектов в регионах РФ.
Для представителей регионов платформа конкурса становится сервисом для формирования запроса на ревитализацию территорий и получения современных архитектурных решений и привлечению к решению вопросов городского развития молодых профессионалов, научного сообщества и бизнес. Платформа станет акселератором урбанистических проектов и кузницей высокопрофессиональных кадров.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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