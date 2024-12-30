Курс на новые формы диалога со зрителем: ЦСИ М’АРС в 2025 году

Итоги уходящего года подтверждают парадокс: чем больше жизненных трудностей, тем внимательнее к искусству зритель. В 2024 году авторов и посетителей ЦСИ М’АРС сплотил тренд – через новые технологии, смыслы и концепции искать и обретать способы взаимодействия внутреннего «Я» с окружающей средой с целью изменить к лучшему и себя, и мир вокруг. Источниками вдохновения в общем исследовательском процессе стали масштабные выставочные проекты и регулярные параллельные программы, включавшие экспертные лекции, просветительские паблик-токи, авторские экскурсии, художественные, хореографические и поэтические перформансы, медитативные практики и музыкальные выступления.

Приоритетной задачей ЦСИ М’АРС стала апробация новых форм диалога между художниками и зрителями. Иммерсивность, зрелищность, технологичность, концептуальная значимость каждого проекта работали на максимальное вовлечение публики в художественные эксперименты. В этом году диапазон применения различных инструментов был значительно расширен, в планах музея – продолжать использовать новые экспозиционные приемы и более совершенные технологии.

В 2024 году произошло знаковое событие – впервые часть коллекции Центра М’АРС вошла в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации.

Музей, как ведущая выставочная площадка, экспонирующая и продвигающая творчество современных авторов, укрепил свой статус популяризатора инновационного российского искусства на федеральном и международном уровнях. М’АРС был активным участником арт-ярмарок и фестивалей, среди которых ART RUSSIA и VK FEST.

Большой интерес вызвала выставка «LUMINIS. Тайны полярной ночи», представленная Центром М`АРС в Норильске. Жители северного российского региона до конца января 2025 года знакомятся с проектом, созданным в оригинальной технике двойного изображения и вдохновлённым красками уникальных явлений природы, в том числе и Северным сиянием.

С контентной платформой Дзен состоялся успешный совместный проект – интерактивная выставка «Новое искусство: Алгоритмы. Нейросети. Технологии». В качестве экспонатов были представлены современные произведения искусства, созданные с помощью нейросетей, вдохновленные фантазиями о постгуманизме.

Важным событием года стала выставка «КОД СВЕТА», созданная в коллаборации с креативной командой LYM ART, и открытие для зрителей нового направления в искусстве – медитативный арт, где технологии играют ключевую роль, раскрывая творческий потенциал человека и позволяя сделать перезагрузку всех систем организма.

ЦСИ М’АРС, продолжая осваивать сферу психотрансформационного зрелищного искусства, представил масштабный выставочный проект, который даёт зрителю возможность не только созерцать, а ещё – испытывать мощный терапевтический эффект, укреплять духовные опоры и получать глубокие знания о базовых стихиях природы, – «SENSE. Геометрия чувств». В течение следующего 2025 года на выставке будут появляется новые инсталляции, арт-объекты, пройдет большая параллельная программа с интерактивными практиками, концертами и спектаклями.

А начнётся год с большого юбилея — 2 января 2025 года исполняется 80 лет основоположнику отечественного цифрового искусства, заслуженному художнику РФ, вице-президенту Российской академии художеств, президенту Творческого союза художников России, одному из основателей ЦСИ М`АРС – Константину Васильевичу Худякову. В январе состоится открытие выставки его произведений в залах нашего музея.

Среди ближайших премьер – масштабная интерактивная выставка REMEMBER, объединяющая современное искусство, digital и mindfulness-практики, создавая возможности для исследования внутреннего «я» и законов Вселенной, призывая осмыслить свой путь, понять свое предназначение и стать творцом своей жизни.

ЦСИ М`АРС, планируя новый 12-месячный этап своей деятельности, обещает держать курс на разнообразие и качество выставочных проектов, продолжать впечатлять и вдохновлять своих поклонников. И с радостью напоминает, что двери музея открыты ежедневно, в том числе в новогодние дни, располагающие к получению незабываемых эмоций!