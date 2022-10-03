КУРСК: Проект благоустройства городского Эко-парка разработают в рамках Всероссийского Хакатона «Города»

С 30 сентября по 4 октября в г. Щигры Курской области пройдёт финальная сессия Всероссийского Хакатона «Города». Молодые архитекторы и урбанисты со всей страны будут создавать проекты благоустройства центра дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО-ПАРК» в г. Курске. Защита проектов пройдет при участии заместителя губернатора В.Н. Карамышева и советника губернатора А.С. Коновалова. Проект команды-победителя будет реализован до 2026 года.

Хакатон «Города» — это точка притяжения для молодых специалистов от 18 до 35 лет в области улучшения городской среды, готовых разработать проекты благоустройства территорий для регионов. Организатором является Роскультцентр (Росмолодежь.Креатив).

На старте конкурса участвовало 448 архитектурных портфолио от студентов профильных вузов со всей страны. Жюри отобрало 61 заявку для участия в региональных финалах, которые проходят с июня по ноябрь 2022 в 5 регионах России: Псковской, Новосибирской, Курской областях, Приморском крае и Ханты-Мансийском АО.

«Это будет финальная, пятая сессия Всероссийского урбанистического хакатона «Города». Пройден долгий путь, уже в четырех регионах утверждены проекты, разработанные участниками хакатона: концепции комплексного развития 7 пилотных территорий Псковской области, территории возле стеллы «Первооткрывателям земли Югорской» в Ханты-Мансийске, рекреационной территории у озера Жемчужина Сибири в Новосибирске и многофункционального общественного пространства «Молодежь Приморья» во Владивостоке. Все они будут воплощены в жизнь в течение ближайших 4 лет. В Курске молодые архитекторы вместе с опытными кураторами будут создавать проект комфортного эко-пространства, которое станет новой точкой притяжения для горожан», — говорит Ольга Шубникова, руководитель федерального проекта хакатон «Города».

Кураторами хакатона «Города» в Курской области стали профессор кафедры Градостроительства МАРХИ, член Союза художников России Сергей Муратов и член Союза архитекторов России Екатерина Мунарес. Под их руководством участники хакатона будут исследовать территории, изучат пожелания местных жителей и разрабатывать свои проекты благоустройства на территории “ЭКО-ПАРКА”.

Защита проектов команд-участников состоится 4 октября и пройдет перед экспертами и представителями региона. Проект команды-победителя получит поддержку, в том числе экспертную и финансовую, на реализацию до 2026 года, а участники будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Москву.

Хакатон «Города» является проектом трека Росмолодёжь.Креатив.

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