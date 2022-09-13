«Курточка велика в плечах»

Моя Мишель и ЛСП обсудили романтические отношения в новом треке.

«Курточка» — танцевальный трек со знакомым вайбом 00-х. Он цепляет с первых нот: своей точностью, пронзительностью и историей, которая могла бы случиться с каждым.

Вокал прекрасной Тани Ткачук — солистки группы Моя Мишель, задевает самые тонкие чувства и настраивает на волну безудержных путешествий и ночных прогулок. Олег ЛСП верен себе и его цепкие рифмы и метафоры делают яркую отсылку к «дворовым» хитам, которые быстро заедают в голове

В новом треке ребята рассказывают историю взаимоотношений пары, которая познакомилась, как это часто случается, на вечеринке, но оказалось, что они уже знают друг друга и однажды ехали вместе в поезде во Владивосток. А стартом к знакомству и послужила та самая «курточка», которую накинули на плечи замерзшей девушке.

«История про поезд во Владивосток реальная. На 2-м курсе универа мы с девчонкам поехали во Владик в санаторий «Моряк». В поезде вели себя, мягко говоря, очень весело, чем дико достали двух молодых проводников (тоже студентов, как я поняла). Одному из них буквально пришлось убаюкивать нас, чтобы мы успокоились. Очнулась я лёжа головой на подушке на коленях у того самого проводника. И вот мы доехали, провели почти месяц во Владивостоке, уже забыли про этих ребят, вернулись в Благовещенск. А через пару недель моя подружка устроила мне сюрприз: я прихожу в назначенное время на набережную, а там стоит один из проводников. Это было самое странное свидание в моей жизни. Когда мы познакомились с Олегом, эта эпопея сразу всплыла у меня в голове и попала в песню», – рассказала Таня Ткачук о создании трека.

Трек «Курточка» доступен на всех стриминговых сервисах.

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