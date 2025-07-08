Кузякины, Тихомировы и Коноваловы возглавили рейтинг самой известной семьи советского кинематографа

В преддверии Дня семьи, любви и верности телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» провёл опрос в социальных сетях. Редакция отобрала 11 кадров с семьями из знаменитых советских фильмов и предложила участникам написать названия этих картин. Дополнительно учитывалось, могут ли респонденты назвать имена и фамилии героев.

Итоговый список получился таким:

Семья Кузякиных, «Любовь и голуби» — 90%.

Екатерина и Александра Тихомировы, «Москва слезам не верит» — 87%.

Мария Коновалова, её дочь Нина и внучка Ирина, «Родня» — 82%.

Семья Олеванцевых, «Мачеха» — 81%.

Семья Сарафановых, «Старший сын» — 79%.

Самой узнаваемой семьёй стали Кузякины из фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Их вспомнили 90% зрителей. Автор сценария и одноимённой пьесы Владимир Гуркин списал историю и главных героев со своих соседей. Василий и Надежда Кузякины вместе с детьми жили в маленьком городке Черемхово Иркутской области. У главы семейства действительно случился курортный роман с сотрудницей управляющей компании, но в дом Кузякиных разлучница не приходила. Любовь к жене пересилила, и Василий, как и в картине, вернулся домой, и Надежда смогла его простить.

На второй строчке расположилась семья из ещё одной картины Владимира Меньшова. Героинь оскароносной мелодрамы «Москва слезам не верит» Катерину и Александру Тихомировых в кадре узнали 87% респондентов. После выхода киноленты сильная, независимая героиня Веры Алентовой стала предметом восхищения зарубежных зрительниц. Целеустремлённую Катерину не сломили жизненные трудности. Она сумела осуществить все свои мечты: поступила в институт, добилась больших успехов на работе и в одиночку вырастила дочь. А вот любовь к обычному слесарю и тем более переживания из-за него не были понятны иностранкам.

На третьем месте (82% голосов) героиня фильма «Родня» Мария Коновалова, её дочь Нина и внучка Иришка. Сценарий Виктор Мережко писал специально под Нонну Мордюкову, дополняя образ чертами собственной тёщи. На роль Нины утвердили Светлану Крючкову, и «Родня» открыла новую грань таланта актрисы — трагикомическую. А вот маленькую Иришку искали долго. Всем претенденткам на роль не хватало нахальности и раскованности. Тогда режиссёр Никита Михалков решился на эксперимент и пригласил девятилетнего Фёдора Стукова, который снялся у него в фильме «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». С ролью юный актёр справился блестяще.

С результатом 81% голосов четвёртую позицию занимает семья Олеванцевых — главные герои ленты «Мачеха». Роль Шуры, пытающейся наладить контакт с внебрачной дочерью мужа с помощью любви, ласки и заботы, считается одной из лучших в карьере Татьяны Дорониной. Идею фильма, кстати, предложила сама актриса. В журнале «Огонёк» она случайно наткнулась на повесть провинциальной писательницы Марии Халфиной и прониклась до глубины души. Татьяна Васильевна, редко принимающая предложения киношников, сама обратилась к знакомым режиссёрам с предложением экранизировать «Мачеху» с ней в главной роли. Некоторых партнёров по съёмочной площадке Доронина тоже выбирала сама. Например, образ Павла Олеванцева, мужа Шуры, воплотил коллега Дорониной из БДТ Леонид Неведомский.

Завершают зрительский рейтинг Сарафановы, персонажи драмы Виталия Мельникова «Старший сын» (79% голосов). В основу сценария легла пьеса иркутского драматурга Александра Вампилова. Исполнителям главных ролей удалось очень хорошо сыграться и на время работы стать настоящей семьёй. Актёры поддерживали друг друга, вместе обсуждали сцены, репетировали и прислушивались к «главе семьи» Евгению Леонову, который часто подсказывал, как играть тот или иной эпизод.