Квинтет Игоря Бутмана выступит с молодыми музыкантами на фестивале «Таврида.АРТ»

На фестивале «Таврида.АРТ» отметят 100-летие российского джаза. Квинтет Игоря Бутмана представит концертную программу «Джаз-100». Фестиваль пройдет с 15 по 19 августа на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму.

«Наше успешное сотрудничество с арт-кластером длится не первый год. Это уникальная площадка, в потрясающем месте, где вдохновляет буквально все! Здесь хочется творить, общаться, обмениваться опытом и знаниями, создавать по-настоящему важные культурные проекты. Здорово, что здесь всё создается, в первую очередь, для молодых. В этом году на фестивале наш, совместный с резидентами «Тавриды», концерт будет посвящён 100-летию российского джаза», – рассказывает саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

Регистрация участников на фестиваль «Таврида.АРТ» уже открыта. Отправить заявку можно на сайте tavrida.art.

Отметим, что к 100-летию российского джаза на «Тавриде» с 25 по 31 июля также пройдет арт-школа джазовой музыки. Она станет платформой для творческого объединения, развития потенциала и обмена опытом среди джазовых музыкантов, режиссеров и менеджеров. Участников ждут джем-сейшны, запись EP, нетворкинг и другие форматы мероприятий, на которых можно будет узнать о продюсировании, менеджменте и авторском праве. Партнером арт-школы выступит Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана.

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