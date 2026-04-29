Лаб 20-50 предложил на КИФ встроить промдизайн в инвестпроекты Кавказа

Генеральный директор Центра промышленного дизайна Лаб 20/50 Дарья Топильская выступила на Кавказском инвестиционном форуме в сессии «Бренды территорий: экономика локального производства Кавказа».

Дарья Топильская напомнила, что промышленный дизайн способен формировать до 50% добавленной стоимости на этапах создания транспорта, городской среды и локальных продуктов.

«Очень часто сначала создается продукт, а потом его «украшают» дизайном. На практике это главная точка потери стоимости. Дизайн работает, когда закладывается на стадии технического задания. Это инструмент управления восприятием, лояльностью и капитализацией, а не декор. В отраслях, где конкуренция идет за качество опыта, а не за цену, именно дизайн задает рыночную ценность», — подчеркнула она.

Генеральный директор Лаб 20/50 отметила, что Кавказ сейчас находится в фазе масштабных преобразований: инвестиции в транспортную сеть, аэропорты, курорты («Архыз», «Мамисон», Каспийское побережье) и другие инфраструктурные проекты превышают 300 млрд рублей. У вложений большой потенциал, и сейчас важно помочь среде активнее его раскрывать.

Вокзалы, канатные дороги, остановки и аэропорты — первый контакт гостя с регионом. Развить коммерческий и имиджевый потенциал территории можно с помощью единого дизайн-кода.

«Мы предлагаем сделать Кавказ пилотной территорией, где дизайн работает в связке с инженерией и экономикой с первого эскиза. Не накладывать орнаменты на готовые объекты, а включать дизайн как обязательный компонент сразу на стадии проектирования. А для этого необходимо растить собственных специалистов. Если мы хотим, чтобы инфраструктурные инвестиции дали максимальную отдачу, дизайн должен стать частью системы, а не опцией», — резюмировала генеральный директор Лаб 20/50.

У Лаб 20-50 есть целый ряд кейсов, показывающих компетенции и опыт в сфере создания ДНК бренда как корпораций, так и целых территорий.

Для стратегического партнера ТМХ мы разработали бренд-ДНК подвижного состава и сформировали узнаваемый визуальный язык. Тем самым способствовали укреплению статуса холдинга как технологического лидера в России и за рубежом.

В Нижегородской области Лаб 20-50 совместно с областным Правительством работает над реализацией совместных программ по внедрению инклюзивных решений в транспортной инфраструктуре региона, а также просветительскую работу с промышленными предприятиями по вопросам проектирования доступной среды. Это помогает Нижнему Новгороду быть одним из лидеров страны по качеству городской среды.

Для Новотроицка Лаб 20-50 разработал концепт городской мебели, интегрирующий эстетику градообразующего предприятия «Уральская сталь». Проект заложен как основа единого дизайн-кода города.

Таким образом, встраивание промышленного дизайна в ДНК территории и общественную среду позволяет сделать функциональность, эргономику и эстетику неотъемлемой частью локальной экономики и повседневного опыта людей.