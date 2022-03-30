Лаборатория театра и фольклора представляет мастер-класс актрисы Дарьи Поверенновой

2 апреля 2022 года состоится онлайн-трансляция новой лекции образовательного проекта «Мастера театра и кино» от Региональной молодёжной Лаборатории театра и фольклора и Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП). Мастер-класс под названием «Здесь и сейчас» проведёт российская актриса театра и кино Дарья Повереннова.

Дарья Повереннова окончила Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина и с 1994 года работает в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского. Актриса получила широкую известность, сыграв во множестве фильмов и сериалов, среди которых «Бригада», «День рождения Буржуя», «Марш Турецкого», «Евфросинья», «Тихая охота», и продолжает радовать зрителей своими новыми кино- и театральными работами. Уже совсем скоро, 7 апреля этого года, в прокат выходит фильм «Бодибилдер», где Дарья исполнила одну из главных ролей.

Дарья Повереннова родом из актёрской династии: её дедом был легендарный советский актёр, народный артист РСФСР Сергей Лукьянов («Кубанские казаки», «Егор Булычов и другие»), а мать Татьяна Лукьянова работала в Театре на Таганке и Содружестве актёров Таганки.

«Актёрская игра – это не выдумка, а естественная реакция артиста на происходящее, – убеждена Дарья Повереннова. – Основа актёрской игры – реальность поступка. Самое сложное в нашей профессии – это умение слушать. А для этого нужно постоянно «быть в моменте», то есть здесь и сейчас».

Актриса расскажет о тонкостях мастерства и ответит на вопросы зрителей. Их можно задать, заранее зарегистрировавшись на сайте Лаборатории театра и фольклора folk-lab.ru. Трансляция лекции пройдёт там же и на портале «Культура.РФ». Ведущим эфира выступит художественный руководитель Лаборатории театра и фольклора, актёр театра и кино Максим Линников.

Начало в 19.00 по московскому времени.

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