LANIT Ventures инвестировал в сервис аренды жилой недвижимости COLIFE

Корпоративный венчурный фонд LANIT Ventures приобрел долю в размере 25% в уставном капитале российской компании COLIFE, которая занимается управлением жилой недвижимостью и работает по модели коливинга. По условиям сделки LANIT Ventures войдёт в равной доле в международные проекты компании. Основатели COLIFE продолжат управлять бизнесом совместно с новым инвестором.

«Инновации и сервис охватили все сферы нашей жизни. Настало время привнести их и в консервативный мир аренды недвижимости. Мы уже делаем жизнь молодых людей в больших городах доступнее и комфортнее, а в синергии с группой ЛАНИТ планируем стать полноценной PropTech компанией и, согласно нашему плану международного развития, в течение 5 лет мы будем работать в 10 крупных городах дружественных России стран, среди которых Индия, страны исламского мира и другие», — говорит сооснователь COLIFE Юрий Провкин.

Приобретение LANIT Ventures доли в компании COLIFE — это важный этап реализации её стратегии роста. Он отражает стремление стать ведущим игроком в цифровом пространстве. При поддержке группы ЛАНИТ COLIFE планирует шире использовать возможности аналитики данных, искусственного интеллекта, облачных вычислений. Это позволит улучшить качество обслуживания клиентов, предоставить удобный, быстрый персонализированный сервис и, что немаловажно, ускорить выход на новые рынки и масштабирование.

«Бизнес-модель коллективного использования недвижимости, транспорта, товаров, контента доказала свою перспективность во всём мире. Коливинги, безусловно, востребованы у активных молодых людей: студентов ведущих вузов, сотрудников технологических компаний, которым важно не только работать, но и жить в кругу единомышленников. Нам как IT-холдингу близка эта тема. Мы готовы предложить COLIFE нашу экспертизу для внедрения передовых технологий, чтобы компания усилила свои конкурентные преимущества», - комментирует Денис Ситников, вице-президент по инвестициям группы компаний ЛАНИТ.

Напомним, COLIFE — международная компания в сфере аренды жилой недвижимости, основанная в 2018 году в Москве Артемом Бабиновым и Юрием Провкиным.

Бренд COLIFE предлагает клиентам стильное жильё с включённым сервисом, снять которое так же просто, как заказать такси через приложение. Им пользуются более полутора тысяч жильцов в Москве, Дубае и Стамбуле. Смысл проекта сводится к улучшению практики съёма квартир для арендаторов и для арендодателей за счет технологий, стильного ремонта, сервиса и работы с комьюнити.

В 2022 году COLIFE успешно открыл свои филиалы в ОАЭ и Турции, а также запустил проект по инвестированию в доходную недвижимость этих стран «под ключ».

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