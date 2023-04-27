LAPINA: «Никогда не говори никогда!»

Lapina – это новый взгляд на привычную поп-музыку, музыкальный проект про любовь. В эксклюзивном интервью для АртМосковии певица рассказала о новой песне «Саботаж», мотивации идти вперед и детской мечте.

– Расскажите про свой творческий и музыкальный путь. Кем вы мечтали стать в детстве? Когда появилось увлечение музыкой и желание стать певицей?

– В детстве я стать певицей или садоводом. Немного странное желание, но я всегда очень любила цветы. Однако, страсть к пению победила и, слава Богу! (смеется). Все детство я занималась творчеством: с 5 лет ходила на танцы и хор, вся юность прошла в выступлениях и концертах, однако в музыкальную школу я не ходила. Позже, закончила Институт культуры и у меня появилась своя музыкальная школа. Тем самым развивая бизнес, я сама стала больше петь, уделять внимание развитию вокала и стала больше выступать на сцене с каверами. Потом появилось желание создавать свою музыку и песни. Так начался мой личный творческий путь как артиста Lapina.

– Татьяна, поздравляем с выходом нового трека «Саботаж». Как она появилась? Какие эмоции вы испытали, когда услышали песню впервые?

– «Саботаж» - это моя первая песня. Вдохновением для создания этой песни послужило прошлое лето, а точнее - эмоции, которые я тогда испытала. Говорят, что лето-это маленькая жизнь. Мое лето нашло отражение на строчках этого трека, поэтому он получился очень яркий, легкий, свежий и заводной.

– Планируете ли Вы снимать на неё клип?

– Да, конечно. Очень хочу снять клип и даже уже есть пара идей!

– Какая музыка вам ближе? Вы уже нашли себя или будете экспериментировать?

– Я - меломан и люблю слушать все направления, однако, для себя как исполнителя я выбираю поп-музыку.

– В каком стиле вы никогда не запишите песню?

– Наверное, в направлении панк-рок, хотя не зря говорят - никогда не говори никогда!

– Какие музыкальные исполнители вас вдохновляют?

– Моей музыкальной богиней и музой всегда была и остается Уитни Хьюстон. Также меня восхищает Кристина Агилера, ее уникальные вокальные данные. Из отечественных исполнителей очень нравится певица Zivert. У нее просто потрясающая энергетика и музыкальный стиль... И многие другие.

– Что вас мотивирует и заставляет идти вперед?

– Меня вдохновляет любовь во всех ее проявлениях: к творчеству, жизни, людям! Ведь жизнь - такая короткая, нужно все успеть. Тот огонь, который горит внутри меня и заставляет каждый раз преодолевать себя, вдохновлять всех вокруг и заряжать своей энергетикой. Я постоянно говорю себе: «Таня, давай!Иди вперед! Делай! Не сдавайся!»

– Помимо музыки, в каких направлениях вы планируете развиваться?

– С самого детства у меня была мечта - озвучить какой-нибудь мультфильм или же принять участие в детской программе. Вот такое желание моего «внутреннего ребенка» (смеется).

– Ваши цели на ближайшие пять лет?

– Самая ближайшая цель - это выпуск своего собственного альбома. С нетерпением жду этот момент! Также конечно, это развивать себя, свое творчество, становиться лучше, дарить людям музыку, положительные эмоции и любовь через свои песни и делать этот мир чуточку лучше хотя бы через мою любовь к своему слушателю.

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