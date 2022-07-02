ЛАРИОНА: «Никто не догадается, что стоит за новой песней «Тайна»»

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У каждого есть свои секреты. Но, как известно, все тайное рано или поздно становится явным.

Острая, честная и бескомпромиссная композиция «Тайна» это высказывание о том, о чем не принято говорить, о том, о чем надоело молчать.

Новая композиция написана без шаблонов и стремления угодить каждому. Не делать похожее на то, что уже есть — стало основной задачей на этапе создания аранжировки. Ведь она будет олицетворять образ начинающей, но очень талантливой и подающей большие надежды артистки по имени Лариона.

«Тайна» — это уверенный шаг на творческом пути Ларионы, достойный внимания слушателя.

В поддержку релиза снят драматический сниппет, визуализирующий смысл композиции. Лариона была вдохновлена личными историями из жизни, классикой кинематографа и любимыми детективами. Что из этого получилось? Было ли так на самом деле? Это самая главная «Тайна».

Трек представлен на всех цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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