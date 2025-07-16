Лариса Гузеева и Павел Деревянко сыграли в комедийном сериале «Три сестры»

Сериал с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко в роли пары – владелицы ювелирного бизнеса Татьяны и ее молодого бойфренда Никиты, массажиста из Сочи. Взрослых дочерей Татьяны — Ирину, Ольгу и Марию – играют Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман. Также в сериале снимается Алиса Юнусова — дочка Тимати и Алены Шишковой. Созданием проекта занималась компания MEDIASLOVO (продюсеры Данила Шарапов, Петр Ануров) в партнерстве с онлайн-кинотеатром KION (Максим Филатов, Илья Бурец) и «Газпром-Медиа Холдинг» (Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян). Режиссер сериала — Маруся Трубникова, работавшая над проектами «The Телки», «Топи» и «Беспринципные» как креативный продюсер, сценарий — Екатерины Богомоловой («Общага», «Я выбираю тебя»). Креативным продюсером «Трех сестер» стал публицист и писатель Александр Цыпкин («Беспринципные»), который также играет в сериале одну из ролей.

Три сестры — Ира, Оля и Маша — давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву. Сценарий переезда у каждой сестры свой, но все они втайне рассчитывают на финансовую помощь матери, владелицы ювелирного бизнеса Татьяны.

Однако у Татьяны другие планы на жизнь: в качестве сувенира из отпуска она привозит массажиста на 20 лет моложе себя. И пока весь город судачит о внезапном романе, дочери подозревают, что новоявленный член семьи — обычный аферист. Они намерены открыть Татьяне глаза на правду. Но нужна ли она женщине, которая просто хочет быть счастливой?

«Три сестры» — это история о женщинах разных поколений, объединенных схожими переживаниями и надеждами. Комедия от создателей «Беспринципных» затрагивает темы, которые часто остаются невысказанными: поиск счастья в любом возрасте, неуверенность в себе, а также баланс между материнскими обязанностями и личными желаниями. Авторы сериала подчеркивают: это не экранизация Чехова, но тонкие отсылки придают сюжету дополнительный объём.

«У всех героев очень яркие, выпуклые характеры, и их интересы сталкиваются между собой. Мы не то чтобы смеемся над разницей в возрасте партнеров — мы иронизируем над этим. Ну и, конечно, каждый интересующийся найдет некоторые рассуждения и мысли об этом. Возрастной конфликт здесь не только у пары Татьяны и Никиты, но и у разных поколений семьи — мамы и дочерей. Возлюбленного Ларисы Гузеевой играть хорошо, если она к тебе с симпатией относится. Мне в этом смысле повезло, но если ты не симпатичен, то будь ты проклят», — говорит актер Павел Деревянко.