LASCALA – «10 лет фиесты» в Известия Холл

4 ноября 2022 года на сцене клуба «Известия Холл» главная латин-рок группа страны LASCALA громко и страстно отпразднует свое 10-летие. Зрителей ждет особенная программа — «10 лет фиесты» — главные хиты, большие премьеры и, конечно, же дерзость, накал страстей и чувственный вокал – будет все то, за что поклонники любят эту команду.

— Эта дата – отличный повод встретиться с нашими поклонниками, чтобы громко отметить десятилетие. Готовимся на все 100% — выпустим альбом The Best, документальный live-фильм о группе и настоящей феерией для нас и наших фанов, надеемся, станут юбилейные концерты. Будет много света, звука, специальные гости и, скорее всего, представим несколько новинок. Ждем всех, кто с нами был на протяжении этих 10 лет, ведь без вас не было бы и нас! – комментирует фронтвумен группы Аня Грин.

За 10 лет в копилке команды пять студийных альбомов, признание в России и странах СНГ, совместная победа с группой «Мураками» в хит-параде «Чартова Дюжина 2021», фит с группой «Заточка» и многое другое. Страстное отношение к жизни, тонкая ирония и стремление к совершенствованию, и, конечно, огненный нрав музыкантов – LASCALA постоянно экспериментирует и никогда не стоит на месте.

Мощная энергетика, любимые песни и настоящая фиеста – 4 ноября в «Известия Холл» сердца будут биться в унисон, а на главном манеже – со всей своей страстью группа LASCALA. Не пропусти!

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