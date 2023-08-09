Ледовые шоу «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» Евгения Плющенко и Академии Angels of Plushenko впервые представили в Китае!

С 4 по 13 августа впервые в Китае проходят гастроли ледовых шоу Евгения Плющенко и Академии Angels of Plushenko «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Мероприятия с участием российских звёзд фигурного катания Александры Трусовой и Софьи Муравьёвой проходят на площадке Государственного Дворца спорта Пекина.

Гастроли масштабного ледового шоу впервые стали возможны благодаря сотрудничеству Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) и компаний Beijing FUNJOY Sports Development Co., LTD 北京悦飞体育发展有限公司 и LLC DAIKYO TECHNOLOGY (MACAU) LIMITED.

«Наш Союз занимается развитием российско-китайских отношений, и они заключаются не только в торгово-экономическом сотрудничестве, но и в поддержке культурных и социальных проектов. Спорт, искусство, творчество, обучение — те направления, над которыми мы сейчас активно работаем», — говорит председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Совместно с партнёрами из Beijing Funjoy Sports в Макао в данный момент мы создаём российско-китайский продюсерский центр. Он будет продвигать в КНР российские спортивные и театральные мероприятия, артистов и кино. Beijing FUNJOY Sports Development Co., LTD — это крупная управляющая компания, занимающаяся всеми спортивными объектами в Китае, Гонконге и Макао», — поясняет Анастасия Садриева, председатель Комитета креативных индустрий Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).

В Посольстве РФ в КНР высоко оценили новость. «За время пандемии в Китае по-настоящему соскучились по ледовым шоу из России, которые традиционно привлекают здесь толпы поклонников фигурного катания, столь популярного в Поднебесной. И вот уже совсем скоро в Пекине выступят выдающиеся российские фигуристы академии легендарного Евгения Плющенко с программами «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». С нетерпением ждем приезда наших спортсменов и не сомневаемся, что они как всегда произведут фурор среди китайских зрителей!» — заявил пресс-секретарь посольства Георгий Егоров.

В сезоне 2023-2024 года у российско-китайской команды также запланированы гастроли ледового шоу Татьяны Навки.

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