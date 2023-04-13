«Легенда, как Стинг»: Myqeed и GRILLYAZH выпустили совместный трек

«Вечная бессонница» – новый сингл от молодого поп-рок артиста Myqeed в коллаборации с GRILLYAZH. Трек рассказывает о том, что молодые люди в основном проявляют активность и высвобождают свою бунтарскую энергия в ночное время, ночь здесь как аллегория на свободу, свободу мысли. Лёгкие гитары и мелодичный вокал подчеркивают ощущение независимости.

«Но душит вечная бессонница, легенда как стинг и только во тьме, чувствую себя живым, она знает это основной мой инстинкт, вышел на сцену растворил всех как дым»: рассказывают о своём стиле жизни музыканты.

Myqeed – поп-артист с пронзительным голосом и вечно разбитым сердцем. Его песни – это личные истории о неразделенной и болезненной любви, которая остается неизгладимыми впечатлениями в жизни музыканта и выливается в музыку. Стиль Myqeed заточен под новый звук, поэтому его треки приходятся по вкусу молодой аудитории и их регулярно выделяют редакторы стриминговых площадок в своих плейлистах.

Трек уже доступен на цифровых площадках.

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