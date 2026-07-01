Легенды сцены и редкие кинопоказы: репортаж из Большого театра

Бетховенский зал Большого театра на два дня превратился в центр притяжения для всех, кто дышит балетом. В рамках XV Международного конкурса артистов балета здесь прошли Творческие встречи — уникальный просветительский марафон, где лекции соседствовали с живыми диалогами, а редкие кинопоказы — с откровениями легенд сцены. Участники, педагоги, гости и просто зрители — залы были полны, и это лишний раз доказало: балет интересен не только профессионалам, но и широкой публике.

Каждый день программы был посвящён отдельной большой теме. Первый — целиком ушёл на разговор о Юрии Николаевиче Григоровиче, человеке-эпохе, хореографе, чьё имя давно стало нарицательным. Театровед, критик, доктор искусствоведения Александр Колесников прочёл лекцию «Григорович: Диалог с вечностью» — о творческом пути Мастера, его методах работы с артистами и философии спектаклей. Но главным событием дня стала встреча в формате живого диалога: на сцену вышли те, кто создавал образы в балетах Григоровича, — Михаил Лавровский, Борис Акимов, Юрий Васюченко, Вадим Писарев и другие корифеи.

Модератор, главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская, задавала тон: «Юрий Григорович вписан в историю культуры мира, России, балетного театра мира: он не нуждается в представлении, а его феномен — в объяснении значимости. Эта встреча нужна, в первую очередь, для нас — каждого, кто видел его спектакли, участвовал в них».

А среди почётных гостей оказался и Константин Иванов, заместитель председателя Правительства Республики Марий Эл и министр культуры, — воспитанник Григоровича. Он признался:

«Мы, его ученики, продолжаем его дело и, конечно, бесконечно любим своего учителя, великого мастера». День завершился редким кинопоказом — фильмом 2017 года «Григорович. Юрий Грозный», который многие видели впервые.

Второй день переместил фокус на историю самих балетных конкурсов. Генеральный директор Международной федерации балетных конкурсов Сергей Усанов и Валерия Уральская провели лекцию-беседу «Балетные конкурсы сквозь время» — ретроспективу московского смотра от его зарождения до наших дней. Но самым эмоциональным стал круглый стол с говорящим названием «Конкурс вашей жизни». Сюда пригласили триумфаторов прошлых лет — тех, кто когда-то сам стоял на этой сцене, дрожал за кулисами и побеждал. Александр Ветров, Нина Семизорова, Денис Захаров, Мария Кошкарева, Дмитрий Смилевски, Ксения Рыжкова и другие поделились личными историями: о страхе и восторге, о случайностях и судьбоносных решениях, о том, как конкурс изменил их жизнь. Ведущий — Геннадий Янин, солист и педагог-репетитор Большого театра, заслуженный артист России — умело направлял разговор, и зал не отпускал артистов аплодисментами. И финальный аккорд — показ документального фильма «Империя балета» — стал красивой точкой всей двухдневной программы.

То, что залы были полны, а вопросы не заканчивались, говорит о главном: просветительская программа востребована как никогда. Балет — это не только пуанты и пачки, это живая история, страсти, судьбы. И такие встречи доказывают, что у этого искусства есть не только прошлое, но и уверенное будущее. Организаторами выступили журнал «Балет» и Международная федерация балетных конкурсов — и им удалось создать пространство, где профессионалы и зрители почувствовали себя частью одного целого.