«Легенды Тавриды» и Владимир Машков будут участвовать в работе Университета креативных индустрий

Александр Масляков, Игорь Матвиенко, Ольга Свиблова и Владимир Машков готовы участвовать в работе Университета креативных индустрий – постоянно действующего образовательного центра арт-кластера «Таврида», который создается в Крыму и начнет работу в 2023 году. Деятели культуры сообщили об этом 21 декабря в Москве во время церемонии вручения премии «Легенды Тавриды». Александр Масляков, Игорь Матвиенко и Ольга Свиблова стали обладателями премии, Владимир Машков посетил церемонию как почетный гость.

Композитор и продюсер, Заслуженный артист РФ Игорь Матвиенко заявил, что готов преподавать в будущем университете: «Конечно, готов, – сообщил он журналистам. – Раз я стал «Легендой Тавриды» – значит, пора на преподавательскую деятельность. Будем готовить смену нынешним звездам».

«Чем больше университетов и образования – тем лучше, – сказала директор Мультимедиа Арт Музея, искусствовед и кинорежиссер-документалист Ольга Свиблова. – Я пока не планирую провести остаток жизни в Крыму, но как только у меня будет три секунды свободного времени – я готова участвовать и читать образовательные программы на все темы, в которых я компетентна. В гуманитарных вузах сейчас кадровый голод, в преподавании не хватает системности. А культура всегда привязана к своему времени: к истории, экономике, социологии, политике. И изучать ее одноканально, в отрыве от всего остального, скорее, вредно. Предлагаю это отразить в правилах будущего университета. И важно, конечно, привести туда преподавателей, которым есть что сказать. А вообще, преподавать рядом с морем – это хорошо!».

Бессменный руководитель и ведущий телепередачи КВН Александр Масляков отметил, что юмор может стать одним из направлений работы будущего университета: «Очень здорово, что у молодых появляются все новые возможности реализовать себя. Одна из таких возможностей – «Таврида» и Университет креативных индустрий, который там создается, – сказал он. – Вряд ли там нужен факультет юмора: факультет – это слишком академично, на лекциях юмору не научишь. По моему опыту, если человек с юмором, то его юмор и сам по себе хорош. А поскольку у сегодняшней молодежи с юмором все налажено, то и будущему университету такое направление пригодится».

Университет креативных индустрий сможет готовить специалистов для театральной сферы, считает художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. «Конечно, конечно, готов [сотрудничать с образовательным центром]! В этом заинтересован и наш театр, и я лично: нам нужны талантливые молодые люди. Не только актеры, но и художники по свету, по звуку, специалисты по работе со сценическим пространством, с цифровыми технологиями. «Таврида.АРТ» – это уже сегодня не фестиваль, а скорее институт или академия: туда приезжают для взаимного обогащения знаниями, умениями, приемами. А еще – за вдохновением, состоянием «здесь и сейчас», которое позволяет делать открытия в творчестве».

Ранее прославленный альтист и дирижер Юрий Башмет сообщил, что возглавит направление классической музыки в Университете креативных индустрий.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.