Легкой промышленности станет полегче

В столице завершилась работа Московской недели интерьера и дизайна. За пять дней форум посетило больше 170 тысяч человек.

Особое место в деловой части мероприятия заняла дискуссия «Будем ткать: дизайн и текстиль». На ней предприниматели и эксперты текстильной промышленности из России и стран СНГ обсудили тренды в сфере дизайна, а также предложили меры поддержки для российского текстильного производства, в которых, на их взгляд, сейчас нуждается отрасль в период активного импортозамещения, чья новая активная фаза пришлась на весь 2022 год.

По данным аналитических отчетов Минпромторга России, производство домашнего текстиля в стране в третьем квартале 2022 года выросло на 20% по сравнению со вторым кварталом, наряду с этим объемы импорта такой продукции увеличились на 34% за аналогичный период.

Проанализировав рост домашнего текстиля эксперты нового отечественного бренда домашнего текстиля Mollen предложили ряд инициатив, которые, по их мнению, должны дополнительно усилить позиции российских производителей на фоне стремительного импортозамещения и оптимизировать их организационные процессы, в первую очередь — удержать и создать новые рабочие места, где задействован ручной труд. Сегодня отрасль легкой промышленности насчитывает 20 тысяч предприятий, в ней занято 292 тысячи человек.

«Предприятия которые сегодня сохраняют у себя ручной пошив аккумулируют национальный опыт. Поколенческие наработки по крою и шитью — неисчерпаемый источник будущих уникальных технологий. Возможно, рано или поздно легкая промышленность во всем мире придет к полностью роботизированным линиям, способным давать продукт высокого уровня с индивидуальным акцентом, но пока же в этой отрасли заняты в нашей стране сотни тысяч человек и их нельзя бросать. Поэтому предлагаем предоставить льготы на налоги по ФОТ или оказать иные меры поддержки, направленные на удержание в фэшн-компаниях ручного труд», — поделился эксперт бренда домашнего текстиля Mollen.

В ходе дискуссии эксперты отметили, что сегодня следует уделить особое внимание перениманию опыта у предприятий, которые в кризисных условиях сумели сохранить собственный пошив, а не полностью делегировать производство вовне. Современная тенденция показывает, что большинство компаний, оставляют за собой лишь бренд и маркетинг, а сам продукт от и до передающих на отшив на западные фабрики. Такой подход к производству не сможет стимулировать развитие отрасли, а лишь создаст барьер, на решение которого потребуется значительная часть времени.

Сейчас традиции русской культуры весьма востребованы, основная же проблема лежит в реализации товаров: в отсутствии современных технологий производства ткани, качественного сырья и методов его переработки, квалифицированных рабочих по изготовлению продукции. Поэтому в нынешних условиях особенно важна и нужна государственная поддержка по построению всей цепочки производства.

Также предприниматели обсудили возможность коммуникации с гражданами посредством текстильного производства. Сегодня информация доходит до своего получателя не только через СМИ или рекламу, но и через дизайн общественных пространств. В будущем домашний текстиль и его дизайн могут стать полноценной новой точкой контакта с аудиторией, в том числе с туристами. Белье в поездах, гостиницах, тематический арома-маркетинг в городских помещениях и т.п. — это важнейшие слои восприятия, с которых часто начинается знакомство человека с новым городом.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, Московская неделя интерьера и дизайна объединила сотни производителей мебели, отделочных материалов, дизайнеров, архитекторов и экспертов отрасли из РФ и дружественных стран.

«Для дальнейшего развития текстильной промышленности важно осуществление организации мероприятий, на которых будут проходить встречи для лидирующих игроков рынка из интерьерной, архитектурной и дизайнерской сферы. Пока будут проходить такие мероприятия как Московская неделя интерьера и дизайна, будет осуществляться и развитие всей строительной отрасли», — резюмировал представитель компания Mollen.

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