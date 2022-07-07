LEKS KIM – новое имя в российский поп-музыке, артист, работающий с современным танцевальным звучанием

Leks за короткое время сумел завоевать признание московских площадок и слушателей всех возрастов. Об этом артисте можно смело сказать, что он смог добиться всего самостоятельно. Поэт, музыкант и гитарист-самоучка приехал в Москву, имея лишь пару песен «за спиной» и два года в церковном протестантском хоре. За плечами насыщенный путь: профессиональный лыжный спорт, двое детей и желание разорвать современную российскую музыкальную индустрию.

— С чего и когда ты начал свой творческий путь?



— Свой творческий путь я начал в совсем раннем детстве. Тогда мне было лет 5. У мамы была своя школа танцев, где я и начал заниматься. Танцы мне очень нравились, и я до сих пор помню, как с большим рвением бежал на занятия. Тогда я понял, что музыка и танцы — это больше, чем хобби для меня.

Когда мне было 11 лет, моя семья переехала из Таджикистана в Россию, и моя любовь к музыке по-прежнему оставалась. Я продолжал заниматься музыкой, пошёл в музыкальную школу, учился игре на фортепиано, в то время и начал писать мелодии и аранжировки. Писал тексты, но они мне давались сложнее, чем написание мелодий. С аранжировками было «на троечку», как мне на тот момент казалось. Я был очень критичен к себе.

В какой-то момент я перестал заниматься музыкой, потому что папа хотел, чтобы я был спортсменом, было много тренировок, не успевал заниматься своим любимым делом.

А занятия спортом для парня это важно, потому что обидеть на улице хилого музыканта намного проще, чем спортивного парнишку. Я начал заниматься различными единоборствами, что в последствии ни раз спасало мне жизнь.

Но любовь и тяга к музыке осталась, и я решил вернуться к любимому занятию. Я начал учиться играть на гитаре. Учился играть во дворе, знакомые ребята музыканты учили играть меня за видеокассеты. Там же я пел и сочинял мелодии. Это, пожалуй, и стало началом моего творческого пути.



— Что побудило тебя заниматься музыкой?



— Я верю, что у каждого человека есть своё предназначение в жизни и разные таланты. Музыка играла у меня с детства в голове. Меня никто не учил петь, но я охотно ловил самые сложные ноты и пропевал их.

Однажды со мной произошёл интересный случай, что повлиял на мою творческую жизнь. Уже в зрелом возрасте, меня пригласили выступить на юбилее у отца Филлипа Киркорова — Бедроса Киркорова. И после моего выступления, Бедрос подошёл ко мне и сказал, чтобы я продолжал петь и развиваться, что у меня есть определённый талант, и что у меня все получится. Это дало мне мощный толчок вперёд!

Эти мечты были с детства и до сих пор они остались, наверное, это главный фактор, который заставил меня вернуться к творчеству.

— Кто твои кумиры в музыке?

— Мой кумир из российских исполнителей – Николай Носков. Нравится, как вокалист, так же как композитор и автор песен. У него очень глубокие тексты. Ещё очень нравился в своё время и в принципе сейчас Дима Билан. Из вокалистов, мне нравится очень — Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Севак Ханагян. Я на самом деле много кого слушаю. Из зарубежных имен — Брайан Адамс, Ричард Маркс. Кстати, Ричард Маркс, как-то меня репостнул в своём Инстаграм, когда я пел его песню. Так же люблю группу Blue, Backstreet Boys и Linkin Park.

— Как твоё окружение относится к твоей творческой деятельности?



— Родители и родственники раньше меня не особо поддерживали, просто не видели в этом перспективу, хотя в последнее время стали, наоборот, поддерживать и гордится этим.

Друзья с большим энтузиазмом меня поддерживали практически всегда, часто назвали меня звездой и говорили, что сцена — это мое! Меня часто приглашают на различные праздники, где всегда просят спеть, господь благословил меня очень открытыми и добрыми друзьями, которые всегда искренне за меня рады.

– Мы знаем, что ты папа двух детей, это потрясающе! Присутствует ли музыка — как элемент воспитания, у тебя как у родителя?



– Да, безусловно присутствует. Более того, когда дети были совсем маленькие, я каждый вечер пел им песни. Я их поочередно укладывал с разными песнями. Современными, душевными, лирическими. Помню, младшему сыну, нравилась песня «Ветер перемен», он очень под неё хорошо засыпал. Сейчас деткам уже почти семь и восемь лет. Младший меломан, он весь в меня. Он постоянно танцует, поёт на английском, слушает разнообразную музыку. Старший тоже творческий, но не настолько. Дети тянутся к музыке, но у них разные вкусы. Они знают, что я пишу, они мои главные и первые слушатели.

Сыновья рассказывают в детском саду, в школе, в своих спортивных секциях, о том, что папа поет. Они говорят о том, что у папы есть треки в iTunes и в ВКонтакте. Когда проходят разные детские дискотеки, мои дети просят включить мои треки. Это для меня нереально приятно!

– В детстве ты пел в церковном хоре, это правда? Расскажи об этом времени.



— Да, это правда, но пел я не в детстве. Это было в достаточно зрелом возрасте, когда мне было уже 26 лет. После знакомства с пастырем, я начал изучать Библию, крестился и принял христианство. Я был верующем человеком, но не относил себя ни к какой религии до этого, а тут я принял христианство и активно начал принимать участие в жизни церкви. Это протестантская церковь и до сих пор в неё хожу. Там очень много программ, направленных на развитие духовного роста человека.

Поскольку я был и остаюсь творческим человеком, меня сразу заметили и пригласили петь в хор. В хоре я пел в основном партии тенора. Это очень классный опыт, потому что ты поешь капельное. В многоголосиях ты должен слышать и себя и остальных. Первое время было тяжело, я не понимал, как это надо делать. Пел там я два года и параллельно ещё пел в христианской группе — это была рок-группа. Это современный и альтернативный рок: не тяжёлый, современный фан-рок. Это тоже был очень классный опыт потому, что петь под живую музыку гораздо сложнее, чем петь под минус инструментал. Потому что стучат барабаны, гитара, звуки совершенно другие. Мы выступали только на христианских общественных мероприятиях, это было и продолжалось около года.

Это был самый активный и творческий опыт в моей жизни. Мне было 26 и до 29 лет увлечённо, каждый день, я этим занимался.

– Что для тебя важнее: создавать музыку, которая нравится всем, или создавать музыку, которая нравится тебе?



— Когда я пишу мелодию или аранжировку, всё делается в настроении, в котором ты прибываешь. Ты можешь делать что-то позитивное, что-то танцевальное или что-то лиричное. Многие музыканты пишут о том, что у них на душе, что у них звенит в ушах, что у них крутится в голове. У меня даже были такие моменты, когда я просыпался от звона бита в голове или мелодии. Она совершенно четко и ясно звучала в голове. Конечно, я пишу музыку, слова, мелодию и аранжировки, которые мне по душе, что льётся изнутри, невозможно всем угодить, у всех вкусы разные. И на каждый трек найдутся те, кто полюбит и кому не понравится.

— Какой важный урок ты вынес за всю работу в творческой сфере? Поделись советом с начинающими артистами!

— В любом деле, в том числе и в творчестве — «под лежащий камень вода не течёт». Есть такая поговорка, которая применима ко всему. И в данном случае «Без труда, не выловишь рыбку из пруда». Поэтому в любой сфере нужно трудиться. Ты вкладываешь своё время, эмоции, финансы и работаешь над своим развитием. Спрашиваешь мнение окружающих, ибо любое мнение и совет или даже негативное мнение есть опыт, который тебя чему-то научит. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы и искать ответы. Вы обязательно их найдёте и, надеюсь, успешно будете их применять.

Второй момент это — вера. Вера в мечту, в идею. Если у тебя есть мечта и ты прилагаешь усилия к ее реализации, то рано или поздно твоя мечта начнёт осуществляться. Нужно упорно идти к своей цели и не сдаваться.

— Какие качества в людях и коллегах тебе импонируют больше всего?



— Если говорить про друзей — это открытость, честность, порядочность, доброта и позитив. Я стараюсь общаться с позитивными и открытыми людьми, потому что я сам такой. Если говорить о коллегах, то здесь наверно уже идут профессиональные качества — это дисциплина, ответственность, пунктуальность. Это те качества, которые должны быть у каждого сотрудника, каждого предпринимателя, благодаря им человек становится более успешным. Крайне важно и творческое мышление. Оно применимо не только к людям, которые занимаются творчеством, но и к людям, которые работают в промышленности и экономике. Творческое мышление позволяет нестандартно мыслить и предлагать интересные и нестандартные идеи для решения самых различных задач.



— Каких принципов в жизни ты передерживаешься?



— Последние 15 лет я придерживаюсь Библейских принципов. Я многому научился из Библии, многому научили пастыри в церкви. В работе, в семье, в воспитании детей. Не всегда все получается, честно скажу, но стараюсь придерживаться таких принципов, в основе которых лежит любовь. Господь сказал: «Возлюби ближнего своего, как самого себя» и на этом строится весь закон. Любовь включает в себя множество качеств – это доброта, милость, терпение, сострадание, помощь, поддержка и так далее. Не всегда удаётся оставаться позитивным, добрым, любящим в нашем мире, полном стресса, но я стараюсь

— Есть ли у тебя увлечения и хобби помимо твоей творческой деятельности?



— Это спорт. Я занимаюсь разными видами спорта — восточным единоборствам, функциональными тренировками, горным велосипедом и горными лыжами в Санкт-Петербурге. Вот уже который год езжу со своими детьми в спортивный детский лагерь, где мы тренируем деток.

— Поделись своими планами и мечтами на ближайшее будущее.



— Есть материальные мечты, а есть творческие. Я поставил цели в этом году — сделать шаг на новый уровень в своём творчестве. Не просто написать какое-то количество треков, а продвинуться как артист. Это значит стать узнаваемым исполнителем не с целью к тщеславию и славе, а для того, чтобы я смог монетизировать свое творчество в будущем.





– Если бы тебе сказали, что у тебя есть возможность записать совместную работу с любым из когда-либо живущих музыкантов, композиторов или исполнителей — кто бы это был?



– Из отечественных исполнителей я бы очень хотел поработать с Zivert, потому что мне очень нравится её творчество. Нравится, как она поет, какую музыку она играет, как выглядит, это очень круто и гармонично, также мне бы хотелось поработать с такими артистами как Limba, Escape, Антон Беляев, Дима Билан

Из зарубежных артистов – это Брайан Адамс, Ричард Маркс, Sting – это короли ушедший эпохи! Очень крутые вокалисты и музыканты своего времени. Поработать с ними было бы для меня большой честью!

Беседовала Марта САФИНА

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