Lendoc Film Festival подвел итоги в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 27 августа завершился V Международный кинофестиваль России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF), организованный Открытой киностудией «Лендок» совместно с АНО «Кинокультура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга..

За последние годы LEFF стал одним из центральных событий Санкт-Петербурга, ориентированных на укрепление культурных связей России с дружественными странами и консолидацию творческих сил кинематографистов стран СНГ. Среди гостей фестиваля были представители Азербайджана, Беларуси, Грузии, Ирака, Индии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

«V Международный кинофестиваль России и стран ближнего зарубежья LEFF является знаковым событием, которое играет ключевую роль в продвижении новых идей и тенденций в кинематографе наших дней. Благодаря привлечению ведущих отечественных и международных экспертов, фестиваль становится уникальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и инноваций в кино. Его масштаб и влияние способствуют не только развитию профессиональных связей, но и укреплению культурного диалога между странами», – отметил генеральный директор Открытой киностудии «Лендок» Алексей Тельнов.

В течение пяти насыщенных дней фестиваля, с 23 по 27 августа 2024 года, были организованы более 47 кинопоказов, проходивших в главных кинотеатрах Санкт-Петербурга. Фестиваль предоставил зрителям уникальную возможность увидеть самые разнообразные фильмы – от мощных игровых картин и глубокомысленных документальных фильмов до инновационных студенческих работ. В программе смотра были представлены картины, премьеры которых состоялись на крупнейших мировых фестивалях класса А. Так, фильм «Ласточка» Малики Мухамеджан получил награду за лучший художественный фильм на Lucania Film Festival, а документальный фильм «Бюро» режиссера Пабло Рохаса был показан на отечественном фестивале «Окно в Европу».

Одна из основных задач фестиваля – фокус на творческой копродукционной работе со странами ближнего зарубежья, что выражается в большом количестве полнометражных картин совместного производства – фильм России и Индии «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова, «Невада» России и Аргентины и другие фильмы конкурсных программ.

Одной из особенностей кинофестиваля LEFF в этом году стал конкурс студенческих работ Lendoc Start, который проводился впервые. Целью фестиваля при разработке нового конкурса являлась поддержка молодых талантов и новых взглядов на игровое и документальное кино.

Кроме насыщенной конкурсной программы, на фестивале было проведено более 10 показов в рамках «Дни кино СНГ», организованной РОСКИНО совместно с киностудией «Лендок». Были представлены призеры крупных международных фестивалей – фильм «Поэт», получивший награду за лучшую режиссерскую работу на 34-м Токийском международном кинофестивале, а также «Зеркало без отражения», удостоенный премии за лучший сценарий 32-го Международного кинофестиваля «Фаджр».

Важной частью показов стал живой диалог между создателем картины и аудиторией – некоторые режиссеры лично представляли свои фильмы. Возможность личного общения с автором кинокартины после показа позволила ежедневно собирать полные залы кинотеатров «Лендока», «Ленфильма», «Авроры», «Дома кино» и «Родины».

В рамках фестиваля прошли два круглых стола: на темы «Документальное кино в эпоху стриминга: какие фильмы нужны сегодня?» и «Новый формат ТВ-проектов», где эксперты киноиндустрии обсудили актуальные тенденции и вызовы, с которыми сталкиваются современные кинематографисты в ТВ-сфере. Мероприятие стало отличной площадкой для обмена опытом и идеями – после обсуждений слушатели имели возможность задать спикерам интересующие их вопросы.

Состоялись и творческие встречи с почетными мастерами. Режиссер и сценарист Али Хамраев поделился многолетним опытом с будущими кинематографистами и любителями кино, а оператор Александр Рубанов открыл несколько профессиональных секретов. Для будущих сценаристов был организован увлекательный мастер-класс «Путь к дебюту», на котором они смогли углубить свои знания и навыки в сфере сценарного мастерства для будущих проектов.

Важнейшей частью фестиваля стала деловая программа, в рамках которой 26 августа в резиденции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга состоялось IX заседание руководителей международных киноорганизаций в рамках V международного фестиваля кино России и ближнего зарубежья «Lendoc Film Festival». В мероприятии приняли участие главы киностудий и кинодеятели из России, Беларуси, Таджикистана, Сербии, Ирака, Индии и Узбекистана.

Во время заседания обсуждались вопросы совместного кинопроизводства, а также прокат фильмов стран СНГ и ближнего зарубежья в кинотеатрах России. Отмечалось, что совместные кинопроекты и обмен опытом способствуют не только сохранению культурного наследия, но и укреплению духовных и моральных основ общества через визуальное искусство. Руководители киноорганизаций стран ближнего зарубежья поделились идеями будущих проектов. В результате заседания руководителями международных киноорганизаций был достигнут ряд договоренностей о совместном кинопроизводстве – картины коллективного творчества совсем скоро украсят экраны кинозалов России и стран СНГ.

Также одним из ключевых мероприятий фестиваля стал питчинг игровых и документальных проектов, ориентированный на развитие стратегических партнерств и увеличение возможностей для независимых кинематографистов заявить о своей творческой идее. Питчинг в рамках фестиваля LEFF V стал важным этапом на пути к созданию новых ярких проектов, которые имеют все шансы оказаться на киноэкранах всего мира

Победители конкурсной программы V Международного кинофестиваля LEFF:

По итогам работы жюри фестиваля были объявлены лауреаты V Международного фестиваля кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival.

Игровой конкурс:

«Лучшая режиссура» – «Невада», режиссеры Анна Тюрина, Матиас Мусса;

Главный приз игрового кино – «Надо снимать фильмы о любви», режиссер Роман Михайлов;

Неигровой конкурс:

«Лучшая режиссура» – «Дедлайн», режиссер Евгений Григорьев;

«Лучший фильм» – «Сделайте красиво», режиссер Виталий Афанасьев;

Главный приз – «Рембрандт. Посвящение LK 15:11-32», режиссер Андрей Кречетов.

Lendoc Start:

«Лучший студенческий фильм» – неигровая картина «Любовь во время чумы», режиссер Мария Петько. Киношкола «Лендок».

Отдельно стоит отметить фильм, который получил диплом за лучший копродукционный проект. Приз получила картина производства Италии, Казахстана и России – «Ласточка» Малики Мухамеджан.

«По итогам смотра мы рады отметить общий гуманистический посыл конкурсов игрового, неигрового и студенческого фильмов. “Надо снимать фильмы о любви” – название картины-победителя – стало девизом нашего фестиваля, ведь именно любовь способна победить все. Отдельную благодарность мы хотим выразить зрителям, которые поддержали праздничное настроение фестиваля и разделили с нами удовольствие от просмотра уникального кино», – рассказала программный директор LEFF Марина Озеренчук.