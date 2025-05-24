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«Ленинград» и Зоя выпустили гимн поколения «Жигули»

editor
By editor
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зоя

Группировка «Ленинград» и певица Зоя представляют новый трек «Жигули» — пронзительную историю о любви, ушедшей эпохе и тех самых «углях», что когда-то согревали сердца.

Еще до выхода трека фанаты Сергея Шнурова и Зои засыпали соцсети вопросами: «Когда же выйдет песня?». А видео с фрагментом песни, которое Зоя выложила в своих соцсетях, собрало почти 800 000 просмотров.

Поклонники с нетерпением ожидали новый трек «Жигули» от «Ленинграда» и Зои, он пропитан ностальгией по 90-м — той эпохе, когда «Жигули» были мечтой, а любовь горела ярко. Харизматичный вокал Зои добавляет песне глубины и эмоций, а фирменный стиль «Ленинграда» с острыми текстами и запоминающимися мелодиями гарантирует, что трек станет народным хитом. Вирусный фрагмент в соцсетях, набравший сотни тысяч просмотров, лишь подогрел ажиотаж — фанаты готовы окунуться в эту музыкальную машину времени, где смешались страсть, свобода и щемящая грусть прошлого.

сергей шнуров

«Все имеет начало и конец. Любые отношения, любые моды, любые времена заканчиваются. Все это понимают, но все равно так хочется оглянуться. Пусть на мгновение. Вернуться в прошлое, в те времена, когда огонь любви еще согревал душу. Когда взгляды еще не были холодны, как хрустальные бокалы с шампанским. Наша песня об этом странном чувстве, которое возникает от легко узнаваемого запаха искусственной кожи салона пятой модели «Жигулей». И почему-то становится приятно грустно. Если говорить совсем серьезно, то в некотором роде эта песня о машине времени», – отмечает Сергей Шнуров.

Фото предоставлено пресс-службой Shark It Music

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