Леся Ярославская вернулась в «Прошлое» в новом сингле

Леся Ярославска, солистка группы «Тутси», участница телепроекта «Фабрика звёзд» выпустила новый сингл «Прошлое».

«Несколько лет назад я написала песню «Прошлое» и, только сейчас, состоялась ее премьера. Поклонники уже заждались, но мне хотелось, чтобы и песня и клип на неё вышли одновременно. Я родилась на Кольском полуострове и мне очень близка эта природа… У меня произошло возвращение в мое детство, мое Прошлое… На съёмки мне непременно хотелось полететь на, так называемый, край земли Териберку, а это не так-то просто. Сейчас мы смогли преодолеть препятствия и вы уже можете посмотреть , что у нас получилось. Ещё один интересный факт, что режиссёр клипа — мой брат Константин Летавин и это его дебютная работа, в создании которой нам помогала даже сама природа. Сняться в Арктике не так-то просто, после наших съёмок начались снегопады, из-за которых был даже закрыт аэропорт. Верю в то, что мое «Прошлое» создаст вам прекрасную компанию в дне сегодняшнем. Слушайте, качайте и делитесь с друзьями», — говорит Леся Ярославская.

Песня, написанная самой артисткой, доступна на всех цифровых витринах, а клип на сингл опубликован на официальном YouTube канале Леси Ярославской.

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