ЛетЛитФест:  программа, события и писатели проекта

5 августа в парке искусств «Музеон» пройдёт большой летний фестиваль современной литературы ЛетЛитФест. В программе: обсуждение литературных новинок с Михаилом Визелем, Гаянэ Степанян, Валерием Печейкиным, дискуссия о темах и жанрах в литературе, встреча с группой «Обстоятельства», квизы, выставки, литературные салоны, поэтические клубы, выступления музыкантов, танцы, мастер-классы, экскурсии.

ЛетЛитФест стартовал 27 мая в день проведения акции «Библионочь». В Музеоне, Парке Горького и Нескучном саду появились таблички с QR-кодами, ведущими на сервис «Строки» от МТС, на книги современных авторов — Анны Короб, Арсения Котова, Афанасия Мамедова и других писателей. Гуляя по парку, читатели могут отсканировать код и прочесть понравившееся произведение, а также узнать подробности о ЛетЛитФесте. Акция с QR-кодами и не тарифицированным доступом на прочтение книг в рамках фестивальной программы продлится до конца лета. У участников фестиваля, которые на протяжении нескольких месяцев читали книги, представленные на цифровой полке МТС, а также у всех ценителей современной литературы появится уникальная возможность - обсудить интересующие их темы, сюжеты и героев из произведений современных писателей.

5 августа в павильоне «Школа» при поддержке издательств «ЭКСМО» и «АСТ» с 11:00 до 23:00 читатели смогут лично познакомиться с авторами:

Анной Короб;

Михаилом Визелем;

Гаянэ Степанян;

Еленой Селестин;

Шамилем Идиатуллиным;

Валерием Печейкины;

Лерой Манович.

Помимо литературной программы, включающей встречи с писателями и дискуссии с профессиональным сообществом, посетителей будут ждать музыкальная и событийная программы. Лицом музыкальной программы фестиваля ЛетЛитФест стала группа «Обстоятельства» — дуэт Кости Максимова и Лёни Оливанова. Их музыка и тексты, как характеризуют музыканты, наполнены романтикой десятых, шармом родного города и ощущением тревоги, в котором живёт сегодняшняя российская молодёжь.

В рамках фестиваля на сцене «Капля» состоится встреча «Современная музыка vs Современная литература», на которой исполнители расскажут о том, какими писателями вдохновляются при создании текстов песен и об авторах, которых читают. Помимо встречи с группой для гостей фестиваля на «Капле» с 11:00 до 23:00 выступит шоу корейских барабанщиков, певица MORSKAYA, проект «Ягода», певица «всё», певица JENIK , дуэт Rati-Show, группа MIGAMUVA, музыканты GOLDMADCAP x Dzeni, певица Юхи́м, группа Петр Валентинович, Театр Труда.

Артисты Театра Труда представит премьерный показ спектакля «Принцесса Против» по произведению современного автора - Валентины Дёгтевой. Зрителей ждёт история о принцессе, которая не хочет, чтобы ее спасал прекрасный рыцарь. Перед каждым выступлением артистов и музыкантов на «Капле» поэты лейбла Made Inside прочтут авторские стихотворения и проведут литературный конкурс от издательства «ЭКСМО».

На сцене «Нова» выступят артисты академии Игоря Крутого, детского театра-студии «Непоседы», вокальной студии Кinderstar, академии «Эстрада TEENS», театра эстрадной песни «Мечта», вокальной студии Татьяны Громовой, эстрадного театр «АльТ». Музыканты удивят яркими номерами и зажигательными выступлениями.

У каждой из библиотек ЦАО – Библиотека № 8 имени А.П. Чехова, Центральная детская библиотека №14, Библиотека №4 имени Е.А. Фурцевой, Библиотека имени Н.А. Некрасова, Библиотека имени П.А. Гайдара, Библиотека-читальня имени А.С. Пушкина – будет открытая площадка в парке искусств «Музен» (корнер библиотеки), где они представят свои мероприятия. Для участников ЛетЛитФеста библиотеки проведут книжные и интеллектуальные клубы, экскурсии, мастер-классы, лекции, читки произведений современных авторов, импровизационные спектакли, перформансы, а также встречи с авторами.

Так Библиотека-читальня имени А.С. Пушкина познакомит с писателем Ириной Левкович. Ирина презентует книгу «Волчьи похождения».

Валерий Лисицкий – современный прозаик, автор мистических рассказов, городского фэнтези и фантастики также на корнере Библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина расскажет о литературных экспериментах и своих новых проектах.

Библиотека №8 имени А.П. Чехова проведет ЛитСудию с членом Союза писателей Ганна Шевченко и встречу с авторами Татьяной Булатовой и Гаянэ Степанян. На встрече Татьяна Булатова презентует свою книгу «Бери и помни». Гаянэ Степанян представит фэнтези-роман «Книга аэда», который соединил современную физику и мифы.

На корнере Библиотеки №4 имени Е.А. Фурцевой современный дизайнер одежды Тимур Балиман проведет перформанс-встречу «В пространстве современного дизайна».

Библиотека имени Н.А. Некрасова поддержит тему творчества. На встрече коллажной мастерской гости фестиваля смогут создать свой уникальный коллажный проект.

Отдельным блоком в программе станет детское направление (хедлайнер Центральная детская библиотека № 14). На «Детской Поляне» юные гости смогут почувствовать себя сказочником вместе с писателем Юрием Нечипоренко, принять участие в мастерской Петсона и Финдуса, лаборатории Пана Кляксы и Магической лаборатории, порисовать в технике коллажа, смастерить костюм для кукол, заглянуть в театр дядюшки «Чемодануса», совершить увлекательное путешествие на Край Света вместе с детской писательницей Хельга Патаки, узнать о тайнах древнего царства сарматов с Надеждой Кузнецовой, а также побывать на читке «Страшно интересных страшилок» от «Классного журнала».

Библиотека имени П.А. Гайдара в павильоне «Зеленая школа» проведёт встречи с детскими писателями: Светланой Кривошлыковой, Екатериной Бордон, Оскаром Конюховым, юных посетителей ждут уроки живописи, театр теней и сказок, игры и квизы, мастер-классы.

Посещение фестиваля бесплатное. На большую часть площадок вход свободный, но на встречи с авторами в павильоне «Школа» требуется регистрация.

Узнать больше о программе фестиваля, найти регистрацию на мероприятия можно на официальной странице проекта: http://kulturacao.ru/let_lit_fest

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